Moyes e a expulsão de Gueye. "Gosto que os meus jogadores lutem uns com os outros"

25 nov, 2025 - 09:37 • Eduardo Soares da Silva
O treinador do Everton, David Moyes, gosta de ver os seus jogadores "a lutarem uns com os outros", depois da expulsão de Gana Gueye na segunda-feira frente ao Manchester United, que acabou por não limitar a vitória dos "toffees".
O médio senegalês, um dos mais experientes do plantel, bofeteou o colega de equipa Michael Keane e acabou expulso pelo árbitro.
Gueye e Keane são colegas de equipa há muitos anos. O central faz parte do plantel desde 2017/18, enquanto que Gueye chegou ao clube um ano antes, mas esteve no PSG entre 2019 e 2022.
No final do encontro, em declarações à "Sky Sports", David Moyes defende que o árbitro poderia ter tomado outra decisão: "Se esse lance acabasse com nada a ser mostrado, acho que ninguém no estádio ficaria surpreendido. Acho que o árbitro poderia ter levado outro momento para pensar no assunto. Dizem-me que as regras definem que se deres uma chapada a alguém, mesmo que um colega de equipa, estás em apuros."
Moyes é uma lenda do Everton e do futebol inglês, com mais de 700 jogos orientados na Premier League. O escocês treinou os "toffees" entre 2001 e 2013 e regressou a meio da temporada passada. Tem outra leitura sobre o que a agressão significa para a sua equipa.
"Gosto de ver os meus jogadores a lutarem uns com os outros, irritados porque um passe não foi bom, ou porque alguém fez algo errado. Faz parte do jogo. Queres essa resiliência e dureza nos jogadores. Estou desiludido pela expulsão, mas quem foi futebolista diz-te que, por vezes, irritas-te com os teus colegas", diz.
O treinador revelou ainda que Gueye "pediu desculpa pela expulsão" no balneário e elogiou a performance dos jogadores que, apesar de reduzidos a dez unidades, venceram o Manchester United, de Ruben Amorim, por 1-0.