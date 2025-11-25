"Não subvalorizamos ninguém": o treinador do Club Brugge olha para todos os jogadores do Sporting

O treinador do Club Brugge, Nicky Hayen, considerou “um grande erro” apontar apenas alguns futebolistas do Sporting, que se destaca pelo coletivo, para a quinta jornada da fase de liga da Liga dos Campeões.

“Prestamos atenção a todos os jogadores, não subvalorizamos ninguém. Seria um grande erro do nosso lado. (O Sporting) tem muitos futebolistas com capacidades técnicas que podem fazer a diferença com as suas ações individuais”, sublinhou Nicky Hayen, em conferência de imprensa de antevisão ao jogo, ainda na Bélgica.

Devido a uma greve geral na Bélgica, a comitiva do Club Brugge apenas irá chegar a Lisboa à noite e, dessa forma, cancelou a conferência de imprensa prevista para o Estádio José Alvalade e fê-la antes da viagem, tendo estado também presente o recente internacional português Carlos Forbs, que se tem evidenciado em Bruges.

“Fisicamente, o Carlos desenvolveu-se bastante. É normal para alguns jogadores precisarem de uma ou duas épocas para se adaptarem, mas o impacto que já teve é importante para nós. Esperamos que continue assim, ou ainda melhor”, realçou.

O Sporting, 13.º, com sete pontos, e o Club Brugge, 22.º, com quatro, defrontam-se na quinta ronda da fase de liga da Liga dos Campeões, às 20:00 de quarta-feira, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, que terá arbitragem do alemão Tobias Stieler.