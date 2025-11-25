Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 25 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Futebol Internacional

Pedro Proença empossado no comité das associações nacionais da UEFA

25 nov, 2025 - 16:37 • Lusa

A primeira reunião deste comité serviu para fazer o ponto de situação sobre projetos da UEFA, como o Innovation Hub ou o UEFA Together.

A+ / A-

O presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Pedro Proença, foi esta terça-feira empossado no comité das associações nacionais da UEFA, em Nyon, anunciou o organismo nacional.

"O líder federativo assumiu lugar num dos órgãos consultivos de aconselhamento ao Comité Executivo da UEFA", revelou a FPF, dando conta desta nova incumbência do antigo árbitro, numa das 19 comissões que a UEFA possui, divididas em matérias diferentes relacionadas com a indústria, como arbitragem, licenciamento, futebol de formação, transferências, saúde, competições, entre outras.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

O comité das associações nacionais é liderado por Servet Yardimci, antigo presidente da federação turca, tendo como áreas de atuação o desenvolvimento das relações da UEFA com os seus membros, inscrições de novas federações-membro e cooperação com outras confederações e entidades.

"Para a FPF, integrar o comité das associações nacionais representa uma enorme honra. O futebol português goza de grande prestígio, está presente nos maiores fóruns de reflexão do futebol europeu e será sempre um membro ativo na procura de caminhos para a indústria", afirmou Proença, citado pelo organismo que rege a modalidade em Portugal.

Ainda de acordo com a FPF, a primeira reunião deste comité serviu para fazer o ponto de situação sobre projetos da UEFA, como o Innovation Hub ou o UEFA Together.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 25 nov, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Inadmissível" falta de acesso de António Costa ao processo Influencer

"Inadmissível" falta de acesso de António Costa ao pro(...)

Bolsonaro usou "ferro de soldar" na pulseira eletrónica por "curiosidade"

Bolsonaro usou "ferro de soldar" na pulseira eletrónic(...)

"A democracia é aborrecida e venho reinventar o sistema"

"A democracia é aborrecida e venho reinventar o sistem(...)

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira