Pedro Proença empossado no comité das associações nacionais da UEFA

O presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Pedro Proença, foi esta terça-feira empossado no comité das associações nacionais da UEFA, em Nyon, anunciou o organismo nacional.

"O líder federativo assumiu lugar num dos órgãos consultivos de aconselhamento ao Comité Executivo da UEFA", revelou a FPF, dando conta desta nova incumbência do antigo árbitro, numa das 19 comissões que a UEFA possui, divididas em matérias diferentes relacionadas com a indústria, como arbitragem, licenciamento, futebol de formação, transferências, saúde, competições, entre outras.

O comité das associações nacionais é liderado por Servet Yardimci, antigo presidente da federação turca, tendo como áreas de atuação o desenvolvimento das relações da UEFA com os seus membros, inscrições de novas federações-membro e cooperação com outras confederações e entidades.

"Para a FPF, integrar o comité das associações nacionais representa uma enorme honra. O futebol português goza de grande prestígio, está presente nos maiores fóruns de reflexão do futebol europeu e será sempre um membro ativo na procura de caminhos para a indústria", afirmou Proença, citado pelo organismo que rege a modalidade em Portugal.

Ainda de acordo com a FPF, a primeira reunião deste comité serviu para fazer o ponto de situação sobre projetos da UEFA, como o Innovation Hub ou o UEFA Together.