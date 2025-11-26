Guarda-redes do Brugge sai lesionado de Alvalade

26 nov, 2025 - 22:42
O guarda-redes Nordin Jackers, do Club Brugge, saiu de maca do relvado de Alvalade.
Jackers chocou, no último lance da partida, contra o extremo Salvador Blopa.
Após vários minutos de assistência no relvado, o guardião saiu sob uma salva de palmas dos espectadores e foi transportado ao hospital.
A confirmação foi deixada pelo treinador Nicky Hayen: "Foi para o hospital para fazer alguns exames, para termos a certeza de que está tudo ok. Sofreu um forte impacto no peito, estava com dores. Nos primeiros segundos não respondeu bem. Não quisemos correr riscos".