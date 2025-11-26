Haise. “Estamos numa sequência de quatro derrotas na Liga Europa”

O treinador do Nice, Franck Haise, admite que a equipa que orienta está a atravessar uma crise, mas que tal não tem sido impeditivo de observar melhorias.

Crise de resultados

“No jogo contra o Marselha, nunca fomos eficazes em certos pontos, como na recuperação da bola no ataque. Desde então, tenho visto uma reação após aquela partida, e isso já é positivo. É difícil para muitos no clube, mas vamos superar isto juntos. Sim, estamos numa crise de resultados, estamos numa sequência de quatro derrotas na Liga Europa, mas estamos a meio da tabela da Ligue 1. Temos que ser honestos uns com os outros. Essa é a única maneira que vejo as coisas e como trabalho com os jogadores. Às vezes, isso pode causar tensão, seja entre os jogadores ou na direção do clube, mas isso não me incomoda muito, porque é para o bem do clube.”

Dante e Ndombelé

“Dante e Ndombelé estão aptos para jogar. Acho que o Dante pode ser titular. Tirando os jogadores lesionados de longa duração, todos estão disponíveis. Quanto ao Morgan Sanson, é verdade que ele joga mais na Europa do que na Ligue 1 e terá a oportunidade de jogar amanhã. Nas últimas duas semanas, ele tem estado bem nos treinos. Está a recuperar a força, o fôlego, as pernas. Questionei-me se deveria colocá-lo contra o Olympique de Marseille. Acabou de ter as duas semanas e meia mais satisfatórias da temporada.”