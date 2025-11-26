Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 26 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Nice

Haise. “Estamos numa sequência de quatro derrotas na Liga Europa”

26 nov, 2025 - 21:02

Esta quinta-feira partida da Liga Europa contra o FC Porto.

A+ / A-

O treinador do Nice, Franck Haise, admite que a equipa que orienta está a atravessar uma crise, mas que tal não tem sido impeditivo de observar melhorias.

Crise de resultados

“No jogo contra o Marselha, nunca fomos eficazes em certos pontos, como na recuperação da bola no ataque. Desde então, tenho visto uma reação após aquela partida, e isso já é positivo. É difícil para muitos no clube, mas vamos superar isto juntos. Sim, estamos numa crise de resultados, estamos numa sequência de quatro derrotas na Liga Europa, mas estamos a meio da tabela da Ligue 1. Temos que ser honestos uns com os outros. Essa é a única maneira que vejo as coisas e como trabalho com os jogadores. Às vezes, isso pode causar tensão, seja entre os jogadores ou na direção do clube, mas isso não me incomoda muito, porque é para o bem do clube.”

Dante e Ndombelé

Dante e Ndombelé estão aptos para jogar. Acho que o Dante pode ser titular. Tirando os jogadores lesionados de longa duração, todos estão disponíveis. Quanto ao Morgan Sanson, é verdade que ele joga mais na Europa do que na Ligue 1 e terá a oportunidade de jogar amanhã. Nas últimas duas semanas, ele tem estado bem nos treinos. Está a recuperar a força, o fôlego, as pernas. Questionei-me se deveria colocá-lo contra o Olympique de Marseille. Acabou de ter as duas semanas e meia mais satisfatórias da temporada.”

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 26 nov, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Inadmissível" falta de acesso de António Costa ao processo Influencer

"Inadmissível" falta de acesso de António Costa ao pro(...)

Bolsonaro usou "ferro de soldar" na pulseira eletrónica por "curiosidade"

Bolsonaro usou "ferro de soldar" na pulseira eletrónic(...)

"A democracia é aborrecida e venho reinventar o sistema"

"A democracia é aborrecida e venho reinventar o sistem(...)

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira