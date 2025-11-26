Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 26 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Club Brugge

Hayen. Sporting “é uma equipa muito boa”

26 nov, 2025 - 22:55

Os leões venceram e somam agora 10 pontos na fase de liga da Champions.

A+ / A-

O treinador do Club Brugge, Nicky Hayen, deixa elogios ao Sporting, após uma derrota em Alvalade.

Foi um jogo mais difícil do que esperava?

"Sabia que seria difícil, que teríamos momentos em que sofreríamos. Na segunda parte, regressámos com intensidade, foi a ideia para começar o jogo, mas não o fizemos bem. É uma equipa muito boa, com qualidade individual. Cometemos alguns erros, marcaram dois golos fáceis".

Marcação homem a homem deu mais espaço ao Sporting?

"Sim. Não o fizemos bem. Demos muito espaço. É algo que temos de melhorar".

Carlos Forbs

"Evoluiu muito bem. No início não jogou muito, mas jogo a jogo tornou-se melhor. Esperamos mais, mas precisa de tempo. Tem tido um impacto no clube".

O Brugge perdeu 3-0 em Alvalade para a Liga dos Campeões.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h16
  • 26 nov, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Inadmissível" falta de acesso de António Costa ao processo Influencer

"Inadmissível" falta de acesso de António Costa ao pro(...)

Bolsonaro usou "ferro de soldar" na pulseira eletrónica por "curiosidade"

Bolsonaro usou "ferro de soldar" na pulseira eletrónic(...)

"A democracia é aborrecida e venho reinventar o sistema"

"A democracia é aborrecida e venho reinventar o sistem(...)

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira