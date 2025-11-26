Hayen. Sporting “é uma equipa muito boa”

O treinador do Club Brugge, Nicky Hayen, deixa elogios ao Sporting, após uma derrota em Alvalade.

Foi um jogo mais difícil do que esperava?

"Sabia que seria difícil, que teríamos momentos em que sofreríamos. Na segunda parte, regressámos com intensidade, foi a ideia para começar o jogo, mas não o fizemos bem. É uma equipa muito boa, com qualidade individual. Cometemos alguns erros, marcaram dois golos fáceis".

Marcação homem a homem deu mais espaço ao Sporting?

"Sim. Não o fizemos bem. Demos muito espaço. É algo que temos de melhorar".

Carlos Forbs

"Evoluiu muito bem. No início não jogou muito, mas jogo a jogo tornou-se melhor. Esperamos mais, mas precisa de tempo. Tem tido um impacto no clube".

