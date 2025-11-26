Zohran Mamdani, o "mayor" que acredita que ser adepto do Arsenal o tornou melhor pessoa

Zohran Mamdani é uma das pessoas do momento nos Estados Unidos. Venceu de forma surpreendente as eleições à Câmara Municipal de Nova Iorque, já depois de ter deixado a carreira de rapper para trás, mas para quem seja fã de futebol, o grande destaque é que o novo "mayor" da cidade que nunca dorme perde horas de sono a ver o Arsenal jogar. Candidatou-se à Câmara Municipal de Nova Iorque como relativo desconhecido, conquistou o público com as suas ideias e boa disposição, e acabou mesmo a vencer as eleições. É o primeiro muçulmano e, aos 34 anos, a pessoa mais nova em mais de um século a liderar a Big Apple. E é adepto do Arsenal, como demonstram publicações no X, antigo Twitter, que datam já de 2011 — e por um momento que marcou a primeira conferência de imprensa como "mayor", no dia seguinte à eleição. Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui Um repórter colocou uma pergunta a Mamdani, mas o foco do político perdeu-se rapidamente ao perceber que estava a ser interpelado por um jornalista da cadeia de televisão britânica Sky. "Antes de mais, tenho de dizer que passei muitos dias na minha juventude a ver as horas finais da janela de transferências na Sky News. Sou um adepto do Arsenal. Tenho de ser honesto, quando me disseste que és da Sky News fiquei muito entusiasmado. Podes repetir a pergunta?", completou, para gargalhada geral.

Mamdani é adepto de futebol, em geral. Assiste a jogos nos estádios, amassou ouvidos com vuvuzelas, jogou futebol quando era mais novo — foi um 9 com o número 23 às costas — e, conforme contou no podcast "The Adam Friedland Show", chorou em público durante o Gana-Uruguai, do Mundial 2010. O culpado foi Luis Suárez. O grande lamento, em relação à corrida à Câmara de Nova Iorque, foi mesmo que as tarefas de candidato o deixaram "demasiado ocupado para ver os jogos" do Arsenal. Jogos esses que, antes, ficava acordado até altas horas da noite para ver. O podcast em que participou também o impediu de ver o Arsenal-Tottenham, do passado domingo. Curiosamente, estava a ser entrevistado por outro adepto dos "gunners", que fez questão de explorar a ligação de Zohran Mamdani ao clube londrino. "Acordo todos os dias a pensar em Sébastien Squillaci, Pascal Cygan, Marouane Chamakh", contou o "mayor" de Nova Iorque. Os três franceses e antigos jogadores do Arsenal. Squillaci e Cygan centrais, Chamakh avançado.

Enquanto os produtores do podcast mantinham Mamdani e Friedland informados sobre a evolução do resultado do dérbi do Norte de Londres — "4-0", "4-1", o resultado final —, o apresentador aproveitou para surpreender o convidado com dois vídeos que o deixaram emocionado. O primeiro foi de Ian Wright, lenda do Arsenal. Aos 62 anos, o antigo avançado deu a Mamdani os parabéns pela vitória nas eleições: "O verdadeiro trabalho começa agora, mas se Deus quiser, vais conseguir alcançar todas as metas que definiste." "O Arsenal vai precisar de alguma dessa energia vencedora que tens, meu amigo. Temos um longo caminho a percorrer, só temos de manter a calma e apoiar o [treinador] Mikel [Arteta] e os rapazes. 'Up the Gunners'", atirou Wright, enquanto Mamdani repetia "adoro este homem". No final, o político fez questão de voltar a ver o vídeo e ainda sorrir para a câmara com a imagem do antigo jogador junto ao rosto.