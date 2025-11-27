Abel Ferreira em busca do terceiro título da Libertadores. Saida tudo sobre o Palmeiras-Flamengo

O Palmeiras, treinado pelo português Abel Ferreira, e o Flamengo defrontam-se no sábado na final da Taça Libertadores de futebol, em Lima, podendo atingir o quarto cetro e isolar-se como o clube brasileiro mais titulado na prova.

Apartir das 21h00, hora portuguesa, no Estadio Monumental, na capital do Peru, paulistas e cariocas vão decidir a 66.ª edição da principal competição sul-americana de clubes, cujo palmarés tem apenas vencedores brasileiros desde 2019, quando o troféu passou a ser discutido num duelo em terreno neutro, preterindo uma final a duas mãos.



Essa tendência mantém-se em 2025, com o Brasil a alcançar o recorde de 25 títulos da Argentina, cuja derradeiro triunfo foi obtido pelo River Plate diante dos compatriotas do Boca Juniors, em 2018, antes do regresso às vitórias na prova do Flamengo, então de Jorge Jesus, em 2019, em Lima, e do Palmeiras, já com Abel Ferreira, em 2020 e 2021.

Seguiram-se novo êxito do "mengão", em 2022, e os inéditos troféus do Fluminense, em 2023, e do Botafogo, com Artur Jorge, sendo que três das últimas quatro finais juntaram formações brasileiras, cenário anteriormente vivido em 2005 e 2006 e repetido em 2025.

As contas do Brasileirão e a caminhada até à final

A quatro dias de se defrontarem na final da Taça Libertadores, o Flamengo colocou-se a apenas dois pontos de se sagrar campeão do Brasil ao fim de cinco anos, ao empatar na casa do Atlético Mineiro (1-1), enquanto o Palmeiras foi derrotado fora pelo Grêmio (3-2).

A duas jornadas do fim, o 'mengão' acumula 75 pontos, contra 70 do 'verdão', que tinha perdido o título em 2024 para o Botafogo e tenta agora evitar a primeira temporada sem conquistas desde a chegada de Abel, em funções desde outubro de 2020 e um dos dois treinadores mais titulados da história do clube, com os mesmos 10 de Oswaldo Brandão.

O Palmeiras está de regresso à final da Taça Libertadores pela primeira vez desde 2021, quando venceu precisamente o Flamengo (2-1, após prolongamento), em Montevideo, e alcançou os três troféus dos cariocas, após triunfos em 1999 e 2020 e derrotas em 1961, 1968 e 2000 - o 'mengão' só perdeu nessa edição, contra vitórias em 1981, 2019 e 2022.

Os dois finalistas iniciaram as suas campanhas na primeira fase e o Palmeiras foi a única equipa a conseguir um pleno de seis êxitos, perante os paraguaios do Cerro Porteño, os bolivianos do Bolívar e os peruanos do Sporting Cristal, somando 18 pontos no Grupo G.

Na fase a eliminar, os paulistas bateram o Universitario (4-0 no Peru e 0-0 em casa), nos 'oitavos', e o River Plate (2-1 na Argentina e 3-1 em casa), nos 'quartos', antes de terem efetuado uma reviravolta perante a Liga de Quito nas 'meias', ao responderem com uma goleada em São Paulo (4-0) à derrota sofrida no Equador (3-0) - a única em 12 embates.