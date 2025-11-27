Braga empata na Escócia e continua dentro dos oito primeiros da Liga Europa

O Sp. Braga empatou, na Escócia, 1-1, em partida da Liga Europa.

Os arsenalistas entraram melhor, sofreram no final da primeira parte, voltaram a chegar-se à frente no início da segunda parte, mas a expulsão de Zalazar complicou.

A equipa escocesa vencia, por 1-0, quando o médio dos guerreiros do Minho foi expulso (após cabeçada num adversário).

A situação complicou-se para a equipa portuguesa, mas o Braga até melhorou naqueles 35 minutos finais em inferioridade numérica.

O empate chegou, por Gabri Martinez, e o resultado não voltou a mexer.

Com este resultado, os bracarenses seguem com os mesmos dez pontos do FC Porto, ambos dentro dos oito primeiros classificados.