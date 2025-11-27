Itália garante bronze no Mundial Sub17

A seleção italiana conquistou o terceiro lugar no Mundial de sub-17, no Qatar, após vencer o Brasil nos penáltis (4-2), depois de 90 minutos sem golos.

A Itália alcança o seu melhor desempenho de sempre num Mundial do escalão, superando o quarto lugar de há 38 anos, quando em 1987 perdeu com a Costa do Marfim, numa edição ainda com prolongamento (2-1).

No jogo desta quinta-feira, no Complexo Desportivo Aspire Zone, em Doha, a Itália esteve por cima dos canarinhos, reduzidos a 10 jogadores logo aos 14 minutos, após central Vítor Fernandes ter visto o segundo amarelo, depois de um primeiro, aos seis.

Ainda assim, o Brasil, que tinha sido eliminado por Portugal nas meias-finais, aguentou a pressão, até levar o jogo para a decisão dos penáltis, cenário que acontecia pela quarta vez em cinco jogos desde os 16 avos de final.

O Brasil já tinha afastado dessa forma o Paraguai (0-0, 5-4), nos 16 avos de final, e a França (1-1, 4-3), nos oitavos de final, mas com Portugal (0-0, 6-5), mas meias-finais, e hoje com a Itália (0-0, 4-2), não teve a mesma sorte.

Na marca dos 11 metros, o guarda-redes italiano Alessandro Longoni defendeu as tentativas de Luís Felipe e Luís Eduardo, enquanto no lado transalpino apenas Andrea Luongo não converteu o penálti, também devido a defesa do guarda-redes João Pedro.