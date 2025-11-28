Castigos pesados para Verón e futebolistas que protestaram durante a guarda de honra ao Rosario

28 nov, 2025 - 11:45 • Hugo Tavares da Silva
Os jogadores do Estudiantes viraram as costas aos do Rosario Central na guarda de honra que supostamente ia prestar respeitos pelo título conquistado pela equipa com mais pontos angariados durante o ano.
O problema é que pouca gente na Argentina entende a atribuição inesperada de um título novo ao clube de Ángel de María, então a instituição presidida por Juan Sebastián Verón optou por protestar no relvado, nos oitavos do Clausura.
A federação argentina (AFA) não gostou e já deu a conhecer os castigos: os futebolistas que viraram as costas receberam dois jogos de suspensão em 2026 e o presidente, Verón, está impedido de praticar “toda a atividade relacionada com o futebol” durante seis meses.
Segundo o “Olé”, o Estudiantes recorreu apenas da decisão do Tribunal de Disciplina da AFA contra Verón, visado por ser considerado o responsável moral pela ação dos futebolistas.
Futebol Internacional
Quando Di María e o resto dos companheiros do Rosa(...)