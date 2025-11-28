Ouvir
Irão não vai participar no sorteio do Mundial em Washington

28 nov, 2025 - 12:05 • Lusa

Decisão na sequência da nega de vistos a membros da delegação iraniana. O sorteio vai realizar-se a 5 de dezembro na capital dos Estados Unidos.

O Irão anunciou esta sexta-feira que não vai participar no sorteio do Campeonato do Mundo, que se vai realizar em Washington, depois de os Estados Unidos terem negado vistos a membros da delegação iraniana.

O sorteio vai realizar-se a 5 de dezembro na capital dos Estados Unidos.

A Federação Iraniana de Futebol disse que informou a FIFA que as decisões tomadas pelos Estados Unidos "não têm qualquer relação com o desporto" e que, por isso, os membros da comitiva iraniana não vão participar no sorteio do Campeonato do Mundo. O anúncio da federação foi divulgado através da televisão oficial de Teerão.

Os jornais iranianos publicaram nos últimos dias notícias sobre a decisão dos Estados Unidos negaram o visto de entrada ao presidente da Federação Iraniana de Futebol.

