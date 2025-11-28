Ouvir
Mundial feminino 2031 vai para EUA, México, Jamaica e Costa Rica, 2035 para o Reino Unido

28 nov, 2025 - 19:56 • Inês Braga Sampaio com Lusa

Dois Mundiais distribuídos por um total de sete nações. A edição de 2027 vai realizar-se no Brasil.

A+ / A-

A edição de 2031 do Mundial feminino será organizada por Estados Unidos, México, Jamaica e Costa Rica, enquanto o Reino Unido acolherá a de 2035, deu conta esta sexta-feira a FIFA, após o prazo de candidaturas.

Em comunicado, o organismo que tutela o futebol mundial revelou as únicas propostas submetidas para as 11.ª e 12.ª edições do Mundial feminino, que em 2027 vai ser disputado no Brasil.

As candidaturas conjuntas confirmadas pela FIFA estão sujeitas ao cumprimento dos requisitos de anfitrião para serem oficializadas.

A FIFA irá agora realizar ”um processo de avaliação rigoroso” antes de publicar as suas conclusões nos respetivos relatórios das candidaturas para cada processo, em abril de 2026.

Este processo de avaliação irá concentrar-se na visão do evento, infraestruturas, serviços, considerações comerciais, sustentabilidade e direitos humanos, de acordo com a FIFA.

2035 para quatro nações

O plano do Reino Unido inclui 22 estádios – 16 em Inglaterra, três no País de Gales, dois na Escócia e um na Irlanda do Norte – distribuídos por 16 cidades-sede, com as quarto federações a considerarem que este “seria o torneio mais acessível de todos os tempos”.

O novo estádio apresentado pelo Manchester United, treinado pelo português Ruben Amorim, o Wrexham Racecourse Ground, que seria renovado, e o Powerhouse Stadium, ainda em construção em Birmingham, fazem parte do plano.

“O torneio promete ser uma celebração em todos os cantos do país – um evento que une comunidades e acolhe o mundo. Com 4,5 milhões de ingressos disponíveis e uma audiência televisiva global projetada em 3,5 mil milhões, o torneio cativará os fãs nos seus países de origem e em todo o mundo”, pode ler-se na nota conjunta divulgada esta sexta-feira.

A candidatura assenta na “poderosa visão de 'Todos Juntos'” e impulsionará “o futebol feminino no Reino Unido e no mundo”.

“Estamos orgulhosos do crescimento que impulsionamos nos últimos anos no futebol feminino, mas ainda há muito espaço para crescimento e este evento desempenhará um papel fundamental para nos ajudar a alcançá-lo. (...) A nossa candidatura também demonstra o nosso compromisso em deixar um legado duradouro, na preparação para 2035 e nos anos seguintes”, afirmaram os CEO das quatro federações, citados no comunicado.

A votação para eleger as sedes de 2031 e 2035 acontece a 30 de abril do próximo ano, no Congresso da FIFA, em Vancouver, no Canadá.

