Bruno Fernandes assiste para regresso às vitórias do Manchester United

30 nov, 2025 - 15:36
O Manchester United, de Ruben Amorim, venceu em casa do Crystal Palace, por 2-1, com reviravolta no marcador.
O internacional português Bruno Fernandes esteve em destaque com duas assistências.
Os golos dos “red devils” foram apontados por Zirkzee e Mount, depois de Mateta ter aberto o marcador para os donos da casa.
A equipa de Amorim vinha de três jogos sem vencer (dois empates e uma derrota) e sobe aos 21 pontos na classificação.
Bruno Fernandes e Diogo Dalot foram titulares.