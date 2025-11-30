Ouvir
Bruno Fernandes assiste para regresso às vitórias do Manchester United

30 nov, 2025 - 15:36

Equipa de Amorim chega aos 21 pontos na tabela.

A+ / A-

O Manchester United, de Ruben Amorim, venceu em casa do Crystal Palace, por 2-1, com reviravolta no marcador.

O internacional português Bruno Fernandes esteve em destaque com duas assistências.

Os golos dos “red devils” foram apontados por Zirkzee e Mount, depois de Mateta ter aberto o marcador para os donos da casa.

A equipa de Amorim vinha de três jogos sem vencer (dois empates e uma derrota) e sobe aos 21 pontos na classificação.

Bruno Fernandes e Diogo Dalot foram titulares.

