  01 dez, 2025
Aitana parte uma perna e desfalca Espanha no segundo jogo da final da Liga das Nações

01 dez, 2025 - 13:03 • Inês Braga Sampaio

Média do Barcelona fraturou o perónio da perna esquerda num incidente "fortuito" num treino da seleção espanhola.

A internacional espanhola Aitana Bonmatí, vencedora das últimas três edições da Bola de Ouro, partiu uma perna num acidente "fortuito" num treino da seleção, informa a Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF).

A média do Barcelona, de 27 anos, sofreu uma fratura no perónio depois de aterrar mal, num incidente "fortuito" no treino. Os testes realizados no domingo confirmaram o diagnóstico Aitana foi dispensada dos trabalhos da seleção espanhola. Vai agora voltar a Barcelona, para iniciar a recuperação.

A três vezes Bola de Ouro foi titular no jogo da primeira mão da final da Liga das Nações, que terminou com um nulo entre Espanha e Alemanha, na sexta-feira. Não estará no segundo jogo, na terça-feira, em Madrid.

Resta perceber por quanto tempo Aitana Bonmatí ficará de fora, numa altura em que o Barcelona enfrenta um mês de dezembro congestionado: dois jogos para o campeonato, um para a Taça da Rainha e dois para a Liga dos Campeões. Também em dúvida para essa série de partidas está a internacional portuguesa Kika Nazareth, que se lesionou no particular com os Países Baixos, na sexta-feira.

