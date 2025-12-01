Caos que interrompeu Ajax-Groningen motiva castigos pesados e reembolsos

São várias as consequências da "chuva" de pirotecnia que obrigou à paragem do Ajax-Groningen, aos seis minutos de jogo. A Liga dos Países Baixos (Eredivisie) e o Ajax prometem perseguir os responsáveis e o clube vai reembolsar o preço dos bilhetes para os adeptos forasteiros.

Mal o jogo de domingo começou, as claques do Ajax lançaram um espetáculo pirotécnico, com tochas e verylights, que colocou em causa a segurança de jogadores e demais adeptos. Perante o cenário, o árbitro decidiu suspender a partida, que será reatada na terça-feira, às 13h30, à porta fechada, segundo anunciou a Eredivisie, esta segunda-feira.

A Eredivisie também abriu uma investigação disciplinar, para apuramento de responsabilidades pelo sucedido, que se tratou de uma homenagem a Tom, um adepto radical do Ajax que morreu no dia 19 de novembro, vítima de um acidente de viação, aos 29 anos.

"Aqueles que fazem isto não estão lá pelo jogo ou pelo futebol. É claro que isto tem consequências. Por exemplo, aqueles que lançarem fogos de artifício receberão uma multa de 450 euros e uma proibição de entrar nos estádios por um período de 18 a 60 meses. Mas é especialmente triste para aqueles que apoiam o seu clube, os verdadeiros adeptos", pode ler-se em comunicado oficial da Eredivisie, esta segunda-feira.



"Porta de emergência foi forçada"

O Ajax pediu desculpa pelos acontecimentos "absolutamente vergonhosos", como classificou, de domingo: "É inaceitável. Repudiamos veementemente este comportamento inadequado."

"Os espectadores que se encontravam na parte do estádio em questão foram revistados. Também foram utilizados cães para detetar fogos de artifício, tanto no estádio antes da abertura como durante a entrada dos espectadores. Foram tomadas outras medidas preventivas. Apesar disso, não conseguimos evitar esta situação", admite o clube, que, caso consiga identificar os responsáveis, tomará "as medidas adequadas".



Esta segunda-feira, o Ajax explica que "parece que uma saída de emergência foi forçada desde dentro" e que "foi assim que um grande grupo entrou sem bilhetes e com muitos engenhos pirotécnicos".

Ajax reembolsa preço dos bilhetes

O Ajax vai, ainda, compensar os 1.200 adeptos do Groningen que se deslocaram até ao estádio para ver o jogo, segundo o clube visitante.

"O Groningem enfatiza que todas as partes envolvidas estão a arcar com as responsabilidades pelos distúrbios na Johan Cruijff Arena. [...] O Groningen vai transferir o preço da compra do bilhete para o jogo de domingo para os adeptos assim que possível", após o Ajax devolver o montante, conforme dita o comunicado do Groningen.

O caos estalou logo no início do encontro da jornada 14 da Eredivisie. O que começou como uma tarja em homenagem a Thijmen (conhecido como Tom) evoluiu para uma cortina de pirotecnia junto à baliza do Ajax, o que obrigou o árbitro a interromper o jogo e mandar os jogadores para os balneários. Os protagonistas regressaram ao relvado 43 minutos mais tarde, para uma tentativa de reatamento; porém, as claques do Ajax retomaram a demonstração pirotécnica e o árbitro decidiu suspender definitivamente o jogo, por falta de condições de segurança.