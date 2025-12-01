Ouvir
  • Bola Branca 12h45
  • 01 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Entre Marrocos e Espanha, Lamine Yamal escolheu o Europeu

01 dez, 2025 - 14:14 • Inês Braga Sampaio

Avançado do Barcelona, de 18 anos, admite que chegou a admitir a possibilidade de representar a seleção marroquina, mas que sempre teve preferência pela espanhola.

A+ / A-

Lamine Yamal é Espanha e Marrocos. Ainda que tenha nascido e crescido em solo espanhol, tem pai marroquino tem "grande carinho" pelo país africano. E na hora de decidir que seleção representar, pesaram dois fatores: o Europeu e o nível do futebol na Europa.

A decisão de Yamal foi tomada logo após Marrocos ter chegado às meias-finais do Mundial 2022. No entanto, em entrevista ao programa norte-americano "60 Minutes", o avançado, de 18 anos, admite que as suas intenções sempre foram claras: "A verdade é que nunca tive dúvidas. Com todo o carinho e respeito que tenho por Marrocos, sempre quis jogar um Europeu e sempre quis jogar na Europa."

"O futebol europeu é mais visto e está mais próximo do mais alto nível internacional. E a jogar pelo Barcelona, queria estar próximo de poder ganhar um Europeu, o que graças a Deus, já consegui, e de jogar um Mundial com possibilidades de ganhar. Terei sempre grande carinho por Marrocos, também é o meu país, e também não teria sido estranho ou mau jogar por eles. Mas a Espanha participa no Euro e eu cresci em Espanha e também sinto que é o meu país", explica.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

Apesar de ainda ter considerado a opção de jogar por Marrocos, a preferência de Lamine Yamal era por Espanha. Agora, o jovem é uma das estrelas do Barcelona — esta época já leva sete golos e oito assistências em 14 jogos — e um dos rostos da seleção.

A questão de ser o grande representante da "Roja", contudo, "é relativa".

"Não é algo que possas decidir por ti mesmo. São os meninos todos que decidem quem é a estrela da seleção. Não é o jogador que decide. Estou muito feliz com o entusiasmo que gero entre os adeptos espanhóis e do Barcelona. Tenho noção, quando entro em campo, de que muita gente vem ver-me, mas não estou focado em ser o rosto de Espanha. É algo que acontecerá se as pessoas se quiserem entusiasmar comigo. Obviamente, estou a aberto a isso, mas no final de contas, são as pessoas que decidem", afirma.

Pode não ser o jogador a decidir, mas o cartão de apresentação de Lamine Yamal, com 18 anos e ao fim de 23 internacionalizações, já é preenchido: seis golos, 11 assistências e a conquista do Euro 2024.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 12h45
  • 01 dez, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Inadmissível" falta de acesso de António Costa ao processo Influencer

"Inadmissível" falta de acesso de António Costa ao pro(...)

Bolsonaro usou "ferro de soldar" na pulseira eletrónica por "curiosidade"

Bolsonaro usou "ferro de soldar" na pulseira eletrónic(...)

"A democracia é aborrecida e venho reinventar o sistema"

"A democracia é aborrecida e venho reinventar o sistem(...)

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira