Entre Marrocos e Espanha, Lamine Yamal escolheu o Europeu

Lamine Yamal é Espanha e Marrocos. Ainda que tenha nascido e crescido em solo espanhol, tem pai marroquino tem "grande carinho" pelo país africano. E na hora de decidir que seleção representar, pesaram dois fatores: o Europeu e o nível do futebol na Europa.

A decisão de Yamal foi tomada logo após Marrocos ter chegado às meias-finais do Mundial 2022. No entanto, em entrevista ao programa norte-americano "60 Minutes", o avançado, de 18 anos, admite que as suas intenções sempre foram claras: "A verdade é que nunca tive dúvidas. Com todo o carinho e respeito que tenho por Marrocos, sempre quis jogar um Europeu e sempre quis jogar na Europa."

"O futebol europeu é mais visto e está mais próximo do mais alto nível internacional. E a jogar pelo Barcelona, queria estar próximo de poder ganhar um Europeu, o que graças a Deus, já consegui, e de jogar um Mundial com possibilidades de ganhar. Terei sempre grande carinho por Marrocos, também é o meu país, e também não teria sido estranho ou mau jogar por eles. Mas a Espanha participa no Euro e eu cresci em Espanha e também sinto que é o meu país", explica.

Apesar de ainda ter considerado a opção de jogar por Marrocos, a preferência de Lamine Yamal era por Espanha. Agora, o jovem é uma das estrelas do Barcelona — esta época já leva sete golos e oito assistências em 14 jogos — e um dos rostos da seleção.

A questão de ser o grande representante da "Roja", contudo, "é relativa".

"Não é algo que possas decidir por ti mesmo. São os meninos todos que decidem quem é a estrela da seleção. Não é o jogador que decide. Estou muito feliz com o entusiasmo que gero entre os adeptos espanhóis e do Barcelona. Tenho noção, quando entro em campo, de que muita gente vem ver-me, mas não estou focado em ser o rosto de Espanha. É algo que acontecerá se as pessoas se quiserem entusiasmar comigo. Obviamente, estou a aberto a isso, mas no final de contas, são as pessoas que decidem", afirma.

Pode não ser o jogador a decidir, mas o cartão de apresentação de Lamine Yamal, com 18 anos e ao fim de 23 internacionalizações, já é preenchido: seis golos, 11 assistências e a conquista do Euro 2024.