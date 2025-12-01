Ouvir
  • Bola Branca 12h44
  • 28 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Inglaterra

Liverpool volta às vitórias

01 dez, 2025 - 00:09 • Lusa

Clube vinha de três derrotas seguidas em jogos oficiais.

A+ / A-

O Liverpool regressou às vitórias e deu um ‘pontapé’ na crise à custa de Nuno Espírito Santo, ao triunfar no campo do West Ham, do técnico português, por 2-0, na 13.ª jornada.

Depois de três derrotas seguidas (duas para a Premier League e uma para a Liga dos Campeões), o Liverpool recuperou alguma tranquilidade na época graças um dia inspirado do holandês Gakpo, que foi determinante na vitória no terreno dos ‘hammers’.

O extremo assistiu o sueco Isak, aos 60 minutos, no primeiro golo da partida, e sentenciou o encontro aos 90+2, numa altura em que o West Ham já atuava com menos uma unidade.

O brasileiro Lucas Paquetá viu dois cartões amarelos seguidos por palavras dirigidas ao árbitro e acabou expulso, aos 84 minutos, num jogo em que Mateus Fernandes esteve a tempo inteiro na formação de Nuno Espírito Santo.

Mesmo assim, o campeão Liverpool segue no oitavo lugar, com 21 pontos, a oito do líder Arsenal, que nesta ronda ainda visita o Chelsea, enquanto o West Ham, que vinha de três jogos sem perder, é 17.º classificado, com 11, em igualdade com o Leeds United, 18.º, em zona de despromoção.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 12h44
  • 28 nov, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Inadmissível" falta de acesso de António Costa ao processo Influencer

"Inadmissível" falta de acesso de António Costa ao pro(...)

Bolsonaro usou "ferro de soldar" na pulseira eletrónica por "curiosidade"

Bolsonaro usou "ferro de soldar" na pulseira eletrónic(...)

"A democracia é aborrecida e venho reinventar o sistema"

"A democracia é aborrecida e venho reinventar o sistem(...)

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira

O mini tornado que provocou um morto em Albufeira