Liverpool volta às vitórias

O Liverpool regressou às vitórias e deu um ‘pontapé’ na crise à custa de Nuno Espírito Santo, ao triunfar no campo do West Ham, do técnico português, por 2-0, na 13.ª jornada.

Depois de três derrotas seguidas (duas para a Premier League e uma para a Liga dos Campeões), o Liverpool recuperou alguma tranquilidade na época graças um dia inspirado do holandês Gakpo, que foi determinante na vitória no terreno dos ‘hammers’.

O extremo assistiu o sueco Isak, aos 60 minutos, no primeiro golo da partida, e sentenciou o encontro aos 90+2, numa altura em que o West Ham já atuava com menos uma unidade.

O brasileiro Lucas Paquetá viu dois cartões amarelos seguidos por palavras dirigidas ao árbitro e acabou expulso, aos 84 minutos, num jogo em que Mateus Fernandes esteve a tempo inteiro na formação de Nuno Espírito Santo.

Mesmo assim, o campeão Liverpool segue no oitavo lugar, com 21 pontos, a oito do líder Arsenal, que nesta ronda ainda visita o Chelsea, enquanto o West Ham, que vinha de três jogos sem perder, é 17.º classificado, com 11, em igualdade com o Leeds United, 18.º, em zona de despromoção.