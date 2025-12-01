Neres marca e Nápoles lidera

01 dez, 2025 - 00:02
O campeão Nápoles juntou-se ao AC Milan no topo da Liga italiana, ao vencer em Roma (1-0), ultrapassando os ‘giallorossi’, que tinham partido para a 13.ª jornada na liderança isolada e com dois pontos de vantagem.
Um golo do brasileiro David Neres, antigo avançado do Benfica, aos 36 minutos, bastou para os napolitanos, próximos adversários dos ‘encarnados’ na fase de liga da Liga dos Campeões, triunfarem pela segunda vez seguida e devolverem os romanos às derrotas.
O Nápoles acumula os mesmos 28 pontos do AC Milan, que tinha vencido na receção à Lazio (1-0), na véspera, com um golo do avançado internacional português Rafael Leão.