Barcelona derrota Atlético e consolida liderança em Espanha

02 dez, 2025 - 22:06 • Inês Braga Sampaio
O Barcelona cimentou a liderança da LaLiga, esta terça-feira, com uma vitória sobre o Atlético de Madrid, por 3-1.
No semi renovado Camp Nou, os madrilenos marcaram primeiro, por intermédio de Álex Baena, aos 19 minutos, mas Raphinha empatou sete minutos depois.
Já na segunda parte, Dani Olmo consumou a reviravolta, aos 65 minutos. Ferran Torres "matou" o jogo com o terceiro golo, já aos sete minutos de descontos.
Com este resultado, o Barcelona chega aos 37 pontos e abre uma vantagem, provisória, de quatro pontos para o segundo classificado, o Real Madrid, que empatou os últimos três jogos. Já o Atlético continua com 31 pontos e perde a oportunidade de saltar para a frente do rival da capital.