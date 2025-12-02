Barcelona derrota Atlético e consolida liderança em Espanha

O Barcelona cimentou a liderança da LaLiga, esta terça-feira, com uma vitória sobre o Atlético de Madrid, por 3-1.

No semi renovado Camp Nou, os madrilenos marcaram primeiro, por intermédio de Álex Baena, aos 19 minutos, mas Raphinha empatou sete minutos depois.

Já na segunda parte, Dani Olmo consumou a reviravolta, aos 65 minutos. Ferran Torres "matou" o jogo com o terceiro golo, já aos sete minutos de descontos.

Com este resultado, o Barcelona chega aos 37 pontos e abre uma vantagem, provisória, de quatro pontos para o segundo classificado, o Real Madrid, que empatou os últimos três jogos. Já o Atlético continua com 31 pontos e perde a oportunidade de saltar para a frente do rival da capital.