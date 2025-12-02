E se os golos que resultam de cantos mal assinalados forem ao VAR? Mundial 2026 na mira da FIFA

O VAR, tal como o conhecemos, poderá deixar de ser como é. As reuniões do Internacional Football Association Board (IFAB) e as declarações de figuras-chave da arbitragem internacional, como Howard Webb, apontam para a introdução da análise aos cantos que resultaram em golo.

O propósito inicial do VAR visava ajudar ou clarificar as decisões dos árbitros em quatro momentos: golos, penáltis, cartões vermelhos e erros na identificação de um futebolista. Esta modificação encaixaria assim no primeiro segmento, os golos.

A BBC escreve esta terça-feira que a evolução do VAR deverá verificar-se no próximo Campeonato do Mundo, nos Estados Unidos, no México e no Canadá.

Esta decisão vai contra a opção das ligas nacionais, o que poderá levar a FIFA a criar uma espécie de projeto-piloto para levar avante esta opção, respaldada por Pierluigi Collina, o popular antigo árbitro e atual responsável pelo gabinete da arbitragem daquele organismo, que estará mesmo disponível para ir ainda mais além desta ideia (cartões amarelos mal atribuídos, assim como faltas mal assinaladas).

Há um cenário curioso que a BBC antecipa: se uma equipa souber que o canto foi mal atribuído, pode marcá-lo de maneira curta. O golo que resultaria dessa jogada contaria? Resta saber o que dirá o protocolo…

A próxima reunião do IFAB, onde este cenário será debatido, está agendada para janeiro.