Em tempos levou a baliza da Bombonera para casa, agora Martín Palermo tenta salvar o Fortaleza

Se o futebol tivesse acabado para Martín Palermo no dia 18 de junho de 2011, era esta a história: terá sido “recrutado” por Diego Maradona para o Boca Juniors, transformou-se no maior goleador da história daquele clube e ganhou títulos vários, como duas Libertadores e a Intercontinental de 2000.

No dia do adeus à ‘cancha’ sagrada, ofereceram-lhe uma baliza da Bombonera. "É um presente lindo, com o qual convivi 19 anos da minha carreira", suspirou na altura. "Pode levar a baliza da Bombonera para casa é algo único e ficará na minha lembrança. É um pouco grande para levar para casa, ainda não sei onde a vou meter..."

Mais: no tal triunfo de 2000, contra o Real Madrid (um recital de Riquelme), marcou dois golos e foi pedir a camisola a Fernando Morientes. Recentemente, o antigo avançado espanhol contou a história e terá digo algo como “ó, por favor, dá-me tu a tua que fizeste dois golos…”

Ou seja, foi um monstro nesta modalidade (mesmo descontando o dia em que falhou três penáltis num jogo pela Argentina), mas, como tantos, decidiu enveredar pela vida angustiante do treinador de futebol. Depois de várias trabalhos na Argentina, Chile, México e Paraguai, onde conquistou o único título neste ofício, Palermo recebeu uma chamada para tentar um pequeno milagre no Brasil.