Enzo Fernández revela conversa decisiva com Rui Costa e agradece ao Benfica pela saída para o Chelsea

Segundo Enzo, foi esse diálogo que desbloqueou a operação. “Disse a Rui Costa ‘por favor, deixa-me cumprir o sonho de jogar na Premier League por um clube grande como o Chelsea’ e, felizmente, ele percebeu. Foi uma transferência histórica e estou-lhe grato por ter aceitado a proposta”, afirmou o argentino.

A novela que marcou o mercado de inverno de 2023 terminou com Enzo Fernández a caminho do Chelsea por 121 milhões de euros — a maior venda da história do Benfica e, à data, a transferência mais cara de sempre do futebol britânico. O processo foi longo, tenso e decidido nos últimos minutos, mas o argentino voltou agora a destacar um momento-chave: a conversa que teve diretamente com Rui Costa.

Atualmente, estabilizado em Stamford Bridge, o campeão do mundo não esconde a gratidão ao presidente encarnado e garante que nunca vacilou perante a oportunidade de jogar na Premier League.

A mudança de Enzo Fernández do Benfica para o Chelsea, em janeiro de 2023, continua a marcar a carreira do internacional argentino. Em entrevista ao “GiveMeSport”, o médio voltou a abrir o livro sobre a operação recorde, sublinhando que foi a conversa pessoal com Rui Costa que permitiu fechar o acordo nos instantes finais da janela de transferências.

O médio admitiu que a resistência inicial do Benfica foi evidente e que o presidente desejava segurá-lo mais tempo. “Se não tivesse falado com ele, não acho que a transferência teria acontecido”, confessou, lembrando que Rui Costa defendia uma permanência de seis meses, por acreditar que outras propostas surgiriam.

Ainda assim, Enzo estava determinado: “Eu queria mudar-me para a Premier League e juntar-me ao Chelsea”.

A chegada a Londres, porém, não foi simples. O Chelsea vivia uma época atribulada, com mudanças constantes no comando técnico e um plantel sobrecarregado após uma vaga de contratações. “Quando cheguei, havia tantos jogadores no balneário… Quase não cabíamos todos! Acho que éramos 30 ou mais, foi uma loucura…”, recordou.

O argentino reconheceu que os maus resultados e a instabilidade pesaram, mas sublinhou que nunca se deixou afetar pelo valor da transferência. “Estava apenas focado em mim e em melhorar para poder mostrar o que sei fazer”, garantiu.

Esta época, com Enzo Maresca no comando técnico, o médio acredita que o clube reencontrou uma base sólida. “Agora podem ver como estamos estabilizados e quão talentosa é a nossa equipa. Somos um grupo realmente bom e damo-nos todos bem”, sublinhou.

O ex-Benfica soma cinco golos marcados em 19 jogos, em 1512 minutos jogados, no que já decorreu esta época.