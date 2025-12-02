Espanha vence Alemanha e é bicampeã da Liga das Nações feminina

A Espanha sagrou-se bicampeã da Liga das Nações feminina, esta terça-feira, ao derrotar a Alemanha, na segunda mão da final, por 3-0.

Depois do nulo no primeiro jogo, na Alemanha, a decisão estava marcada para Madrid. Ao fim de uma hora sem golos, Clàudia Pina pegou na bola na esquerda, ao minuto 61, e fletiu para o meio, tabelou com Mariona Caldentey e disparou forte para o primeiro golo. Ann-Katrin Berger ficou mal na fotografia.

Aos 68 minutos, foi Vicky López, de apenas 19 anos, a sacar um coelho da cartola. Avançou em slalom pela direita, entrou na área, puxou para o pé esquerdo e desferiu um remate em arco, rumo ao poste distante, sem hipótese para a guarda-redes da Alemanha.

A final ficou decidida em 15 minutos. Aos 75, novamente Pina. Numa transição rápida da Espanha, não entregou a bola a ninguém e, quando se aproximou da área, lançou um "míssil" que só parou no fundo das redes de Berger.

Três golos para a Espanha, dois troféus da Liga das Nações em dois possíveis. As campeãs do mundo refazem-se da desilusão na final do Euro 2025 com a revalidação do título na prova alternativa da UEFA.

Nota, ainda, para o facto de ter sido batido o recorde de assistência num jogo da seleção espanhola: estiveram 55.843 espectadores no Metropolitano.