Haaland é o mais rápido de sempre a chegar aos 100 golos na Premier League

Erling Haaland tornou-se, esta terça-feira, o jogador mais rápido de sempre a chegar à marca de 100 golos na Premier League. Bastaram 111 jogos.

O ponta de lança internacional norueguês, de 25 anos, alcançou o recorde ao abrir caminho à vitória do Manchester City, por 5-4, no terreno do Fulham, de Marco Silva.

Haaland só precisou de 111 jogos para chegar à centena de golos na Liga inglesa. Fica à frente de Alan Shearer (124), em 1995, Harry Kane (141), em 2018, Sergio Agüero (147), em 2016, e Thierry Henry (2004), em 160, os outros quatro mais rápidos.

Desde que chegou à Premier League, em agosto de 2022, o norueguês marcou mais golos que qualquer outro jogador no mesmo período. Mohamed Salah apontou 70 golos, Alexander Isak 70 e Ollie Watkins 55.

Além disso, Haaland marcou a todas as equipas que defrontou. Os menos sortudos foram Wolverhampton, que sofreu dez golos do ponta de lança, West Ham, com nove, Manchester United, com oito, o Fulham, com sete (um deles o desta terça-feira), e empatados em quinto estão Crystal Palace e Everton, empatados com seis.

Só um estádio escapa a Haaland desde que está em Manchester: Anfield Road, o terreno do Liverpool. Além do recinto do Manchester City, em que soma 58 golos em 54 partidas, aquele em que mais marcou foi o London Stadium, do West Ham, com seis golos em três encontros.

Na primeira época, 2022/23, Haaland ganhou a Bota de Ouro, com 36 golos na Premier League. Na temporada seguinte, apontou 27 golos. Em 2024/25, chegou aos 22. Esta época, o norueguês vai nos 15 golos em 14 jornadas.

Desde que está no Manchester City, no total das competições Erling Haaland regista 144 golos em 23 assistências em 165 partidas.