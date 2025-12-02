Ouvir
Inglaterra

Marco Silva perde festival de golos para o Manchester City

02 dez, 2025 - 22:21 • Inês Braga Sampaio

Fulham esteve a perder por três golos, colocou-se a um, mas não conseguiu empatar. Marco Silva só tem derrotas em 14 jogos frente ao City.

Nove golos, um deles o número 100 de Erling Haaland na Premier League, douraram a receção do Fulham ao Manchester City, que terminou com derrota da equipa de Marco Silva, por 5-4, esta terça-feira.

Foi precisamente Haaland a abrir o marcador, aos 17 minutos. Vinte minutos depois, Tijjani Reijnders fez o segundo golo do Manchester City, que teve os internacionais portugueses Ruben Dias, Matheus Nunes e Bernardo Silva no onze titular. A equipa de Pep Guardiola voltaria a marcar ao minuto 44, por intermédio de Phil Foden.

Emile Smith Rowe reduziu, nos descontos da primeira parte, no entanto, a abrir o segundo tempo, Foden bisou e repôs a vantagem de três golos. Seguiu-se o segundo "toma lá, dá cá" da noite: Sander Berge fez um autogolo ao minuto 54, levando a contagem do City aos cinco, mas três minutos mais tarde Alex Iwobi voltou a reduzir.

Samuel Chukwueze bisou para o Fulham aos 72 e 78 minutos, o que colocou o resultado em 5-4. Porém, a equipa de Marco Silva não conseguiu voltar a marcar e o treinador português somou a 14.ª derrota em 14 jogos frente ao City.

O Fulham está no 15.º lugar, com 17 pontos, seis acima da linha de água e a cinco dos lugares europeus. Já o City segura o segundo lugar nesta jornada, com 28 pontos, a dois do Arsenal, que ainda não entrou em campo nesta jornada.

