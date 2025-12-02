Ouvir
Vlahovic tem jogo com o Benfica em risco depois de lesão muscular grave

02 dez, 2025 - 10:05 • Lusa

Embora a Juventus não revele o tempo de paragem do avançado internacional sérvio, a imprensa italiana fala de um tempo de paragem de cerca de três meses.

O avançado sérvio Dusan Vlahovic sofreu uma lesão muscular grave, anunciou a Juventus, e deve desfalcar a equipa da Liga italiana de futebol durante vários meses.

“Após o problema muscular que sofreu no encontro da equipa principal da Juventus frente ao Cagliari, Dusan Vlahovic efetuou exames radiológicos. Os testes revelaram uma lesão de elevado grau na junção do musculo e do tendão no adutor esquerdo”, lê-se na página da equipa de Turim na Internet.

Embora a Juventus não revele o tempo de paragem do avançado internacional sérvio, cujo tratamento mais adequado ainda vai ser decidido, a imprensa italiana fala de um tempo de paragem de cerca de três meses.

Assim, Vlahovic deverá falhar a receção da ‘vecchia signora’ ao Benfica, da sétima e penúltima jornada da fase de liga da Liga dos Campeões, marcada para 26 de janeiro de 2026.

