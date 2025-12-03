Ouvir
  • Bola Branca 12h45
  • 03 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Futebol Feminino

Agora é oficial, a Alemanha vai organizar o Euro 2029

03 dez, 2025 - 16:30 • Redação

A Federação Portuguesa de Futebol também apresentou uma candidatura para organizar o torneio, mas desistiu para se focar na organização conjunta do Mundial masculino de 2030.

A+ / A-

O Comité Executivo da UEFA elegeu, esta quarta-feira, a Associação Alemã de Futebol como organizadora do Europeu feminino de 2029.

A tomada de decisão, foi apresentada pelo presidente da UEFA, Aleksander Čeferin, na sede da UEFA em Nyon, na Suíça.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

"Uma vez mais, futebol feminino cai para segundo plano". Desistência do Euro 2029 é "oportunidade perdida"

Futebol feminino

"Uma vez mais, futebol feminino cai para segundo plano". Desistência do Euro 2029 é "oportunidade perdida"

João Almeida Rosa, diretor de scouting do San Dieg(...)

A Alemanha foi escolhida após um processo que também incluiu uma candidatura da Associação Polaca de Futebol e uma candidatura conjunta das associações dinamarquesa e sueca.

Recorde-se que a Federação Portuguesa de Futebol também apresentou uma candidatura para organizar o torneio, mas desistiu para se focar na organização conjunta do Mundial masculino de 2030, com Espanha e Marrocos. Contudo, fonte da federação explicou à Renascença que foi uma decisão "consciente e ponderada" para se focar no desenvolvimento interno do futebol feminino.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 12h45
  • 03 dez, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Papa defende "paz justa" na Ucrânia com Europa nas negociações

Papa defende "paz justa" na Ucrânia com Europa nas neg(...)

Líbano, “sê profecia de paz para o Médio Oriente”, pede Papa

Líbano, “sê profecia de paz para o Médio Oriente”, ped(...)

UGT. "Continuamos a estar muito longe de qualquer acordo"

UGT. "Continuamos a estar muito longe de qualquer acor(...)

Como novembro se precipitou em 1975

Como novembro se precipitou em 1975