Agora é oficial, a Alemanha vai organizar o Euro 2029

O Comité Executivo da UEFA elegeu, esta quarta-feira, a Associação Alemã de Futebol como organizadora do Europeu feminino de 2029.
A tomada de decisão, foi apresentada pelo presidente da UEFA, Aleksander Čeferin, na sede da UEFA em Nyon, na Suíça.
A Alemanha foi escolhida após um processo que também incluiu uma candidatura da Associação Polaca de Futebol e uma candidatura conjunta das associações dinamarquesa e sueca.
Recorde-se que a Federação Portuguesa de Futebol também apresentou uma candidatura para organizar o torneio, mas desistiu para se focar na organização conjunta do Mundial masculino de 2030, com Espanha e Marrocos. Contudo, fonte da federação explicou à Renascença que foi uma decisão "consciente e ponderada" para se focar no desenvolvimento interno do futebol feminino.