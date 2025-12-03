FIFA ainda não vendeu os direitos televisivos da Champions Cup feminina

A menos de dois meses do arranque da primeira Champions Cup feminina, a FIFA enfrenta um problema inesperado: nenhum canal de televisão adquiriu os direitos de transmissão do torneio, que decorrerá em Londres entre 28 de janeiro e 1 de fevereiro, escreve o "The Guardian".

A ausência de propostas concretas ameaça a visibilidade da nova competição e expõe fragilidades na estratégia comercial do organismo.

Apesar de reunir os campeões continentais e de ter o Arsenal, atual vencedor da Liga dos Campeões, como representante europeu, a prova não despertou o interesse das principais plataformas. Sky Sports e BBC, detentoras dos direitos da “Women’s Super League”, foram abordadas diretamente pela FIFA, mas rejeitaram avançar.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

O organismo que rege o futebol mundial optou por não realizar um concurso formal, preferindo contactar individualmente os grandes operadores nos principais mercados. Até agora, ninguém se chegou à frente. Uma possível razão é o formato compacto com apenas quatro jogos, incluindo meias-finais, final e encontro pelo terceiro lugar, que não convence os broadcasters sobre o retorno comercial.

A indefinição sobre os estádios londrinos que vão acolher a competição tem sido apontada como mais um obstáculo, dificultando não só a venda dos direitos como também o planeamento da bilhética.

O que é a Champions Cup feminina e como funciona?

Criada em 2025, a Champions Cup é a nova competição intercontinental feminina que será disputada nos anos em que não houver Mundial de Clubes, outra competição nova no futebol feminino, que teve o seu início adiado.

O torneio reúne os seis campeões continentais, num formato que arranca com duas rondas eliminatórias: a primeira que já ocorreu com as campeãs da Ásia (AFC), Wuhan Jiangda, a receberem as campeãs da Oceânia (OFC), Auckland United. A partida terminou com a vitória das chinesas pela margem mínima.

A segunda ronda vai opor o Wuhan Jiangda com as campeãs africanas (CAF), FAR Rabat, de Marrocos. Já a final four joga-se em Londres, onde o Arsenal vai enfrentar o vencedor da ronda 2 e o Gotham FC (Concacaf) joga com o Corinthians (Conmebol).

A final e o jogo do terceiro e quarto lugares serão disputados a 1 de fevereiro.

Mundial de Clubes feminino estreia em 2028

Para além da Champions Cup, a FIFA aprovou ainda um novo Mundial de Clubes feminino, que irá decorrer de quatro em quatro anos, com estreia marcada para janeiro/fevereiro de 2028.

O torneio contará com 19 equipas, distribuídas da seguinte forma:

UEFA: 5 vagas diretas + 1 no play-off

AFC, CAF, Concacaf e Conmebol: 2 diretas + 1 no play-off cada

OFC: 1 vaga no play-off.

As três vencedoras do play-off juntam-se às 13 equipas com acesso direto para formar uma fase de grupos com 16 clubes, divididos em quatro grupos. As duas melhores de cada grupo seguem para o “mata-mata”.

A FIFA acreditava que o novo ecossistema de competições femininas, Champions Cup anual e Mundial de Clubes quadrienal, marcaria um avanço decisivo no desenvolvimento da modalidade. No entanto, a dificuldade em garantir transmissão para a primeira edição levanta dúvidas sobre o posicionamento comercial do organismo e sobre a capacidade de atrair grandes audiências num calendário já sobrecarregado.

Ainda assim, as negociações continuam e a FIFA espera que um acordo de última hora surja. Para já, a maior competição feminina de clubes da história arrisca começar sem ser vista.