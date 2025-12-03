Jogadores que vão à CAN têm de ser dispensados até 15 de dezembro

Os clubes têm até 15 de dezembro para libertarem os futebolistas que vão competir na Taça das Nações Africanas (CAN).

"Seguindo a abordagem adotada para o Mundial'2022, o período para dispensa dos jogadores será reduzido em sete dias e começa em 15 de dezembro", refere a FIFA, numa medida que pretende minimizar o impacto nos clubes e nas seleções.

No mesmo comunicado, a FIFA incentiva as federações envolvidas na CAN'2025 e os clubes que contem com jogadores selecionados a discutirem entre si e de boa-fé as melhores soluções para cada situação.

Em caso de conflito de interesses, o organismo reserva para si as decisões a tomar, tendo em conta o calendário de jogos, o momento da competição, as internacionalizações dos jogadores, entre outros fatores.

A competição vai decorrer em Marrocos, entre 21 de dezembro e 18 de janeiro.