Mbappé bisa e Real Madrid passeia no País Basco

03 dez, 2025 - 19:59
O Real Madrid venceu o Athletic Bilbao, no País Basco, por 3-0, em partida da jornada 19 da liga espanhola.
Os golos dos “merengues” foram apontados por Kilian Mbappé – que bisou – e Camavinga.
O avançado gaulês, de 26 anos, continua em grande forma e já soma 16 golos em 15 jogos na liga espanhola, a que se juntam mais nove tentos em cinco partidas da Champions.
Com esta vitória, o Real Madrid volta a aproximar-se do Barcelona e está novamente a um ponto dos catalães no campeonato.
Já os bascos continuam em oitavo lugar, com 20 pontos.