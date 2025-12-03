Ouvir
Pedro Neto marca, mas Chelsea perde

03 dez, 2025 - 22:15

Arsenal já está a nove pontos na frente da Premier League.

A+ / A-

Surpresa. O Chelsea perdeu 3-1 diante do Leeds em partida da jornada 14 da liga inglesa.

O português Pedro Neto entrou na segunda parte e marcou, aos 50 minutos, mas a sua equipa perdeu fora de casa.

Já os golos do Leeds foram apontados por Bijol, Tanaka e Calvert-Lewin.

Com esta derrota, o Chelsea mantém os 24 pontos, no quarto lugar da Premier League, já a nove do líder Arsenal.

Os “gunners” venceram o Brentford, por 2-0, com tentos de Merino e Saka.

Por sua vez, o Liverpool volta a tropeçar em casa. Empate 1-1 diante do Sunderland.

