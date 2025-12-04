Era uma vez o admirável Flamengo de Filipe Luís (e José Boto), o campeão em título de 5 torneios

Quando Filipe Luís chegou ao banco do Flamengo, em outubro de 2024, sabia-se pouca coisa do treinador que ali chegava, apesar da curta experiência nas equipas de formação do clube. Tinha sido um belo jogador, com muitos títulos e 44 jogos pela seleção brasileira. Foi treinado por José Mourinho no Chelsea, Diego Simeone no Atlético Madrid e Jorge Jesus no Flamengo. Foram quase 800 jogos e milhares de treinos a absorver informação. Agora, como treinador do gigante do Rio de Janeiro e depois da vitória contra o Ceará que fechou o campeonato favoravelmente, o antigo lateral conseguiu a proeza de ser o campeão em título de cinco torneios em simultâneo: Brasileirão, Libertadores, Supercopa do Brasil, Carioca e Copa do Brasil. O último troféu foi conquistado em 2024. Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui Resumindo, contas feitas pelo “Globo Esporte”, Filipe Luís tem 55 vitórias, 20 empates e 10 derrotas em 85 jogos, em pouco mais de um ano. Os cinco títulos podem receber mais uma taça na vizinhança, já que o Flamengo vai jogar a Intercontinental nos próximos dias, graças à conquista da Libertadores, no dia 29, contra o Palmeiras de Abel Ferreira, que assim adiou o tri. Danilo, ex-FC Porto, foi o herói de um jogo que permitiu ao Flamengo tornar-se no primeiro clube brasileiro com quatro triunfos naquela competição. Na história, apenas Zico (1981) e Gabriel Jesus (2019 e 2022) haviam marcado golos nas finais de Libertadores, por isso Danilo já ganhou o seu lugar na parede no centro de treinos.

O 'mengão' vai jogar a derradeira jornada contra o Mirassol com uma equipa secundária, já que os rapazes de Filipe Luís vão voar para o Qatar no sábado, onde vão defrontar os mexicanos do Cruz Azul e, se tudo correr bem, o Pyramids, campeão africano. Na final, dia 17 de dezembro, já está o PSG de Vitinha, João Neves e Gonçalo Ramos, os campeões europeus. José Boto é o diretor geral do futebol e na Conferência Bola Branca, em maio, já garantira ao que iam os cariocas: “Um clube como o Flamengo pensa em entrar em tudo para ganhar. São 40 milhões de adeptos. Não podemos pensar a longo prazo, mas temos uma ideia de como queremos jogar e não vamos mudá-la à mínima contrariedade. Temos de ganhar ou ter obrigação de ganhar”. Dito e feito, um feito que contou com o contributo de futebolistas admiráveis e de um nível muito alto, como Arrascaeta, Pedro, Saúl Ñíguez, Jorginho e Alex Sandro. A renovação de Filipe Luís está na calha. “Eu e o Filipe entramos às 8h da manhã e saímos às 8h da noite”, revelou Boto na ressaca do título nacional. “Isso, durante o ano, dá muitas horas de conversa. Muito trabalho, mas muitas horas de conversa. O Filipe está muito preparado, preparado para voos na Europa, mas penso que mais um ano aqui vai fazer-lhe bem.”