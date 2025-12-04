Esta rapaziada joga na terceira divisão e anda a tombar gigantes em Espanha

04 dez, 2025 - 09:44 • Lusa
O Girona foi afastado na noite de quarta-feira na segunda ronda da Taça do Rei de Espanha de futebol, ao perder fora com o Ourense (2-1), do terceiro escalão, que tinha já ultrapassado o igualmente primodivisionário Real Oviedo na eliminatória anterior.
Na Galiza, Álvaro Yuste, logo no minuto inaugural, e o recém-entrado marroquino Omar Ouhdadi, aos 64, marcaram os golos dos anfitriões, sendo que, pelo meio, o colombiano Yaser Asprilla selou o único tento catalão, na recarga a um penálti por si falhado, aos 25.
O Ourense acedeu aos 16 avos de final da Taça do Rei, num dia em que Villarreal, Betis, Real Sociedad, Elche e Levante, todos do patamar principal, impediram outras surpresas.
Frente a oposição do quarto escalão, o Villarreal até precisou do desempate por penáltis para ganhar na visita ao Atlético Antoniano (5-4), após 1-1 no fim do prolongamento, e o Elche ultrapassou o Quintanar del Rey (2-1) com recurso aos 30 minutos suplementares.
O defesa-central internacional português Renato Veiga foi titular pelo Villarreal, ao passo que o médio luso Martim Neto entrou no Elche a caminho do fim do tempo regulamentar.
Menos dificuldades perante adversários da quarta divisão sentiram o Bétis, vencedor em três edições, e a Real Sociedad, detentor de dois cetros, ao baterem fora o Torrent (4-1), com um "hat-trick" de Rodrigo Riquelme, e o Reus (2-0), sendo que o extremo português Gonçalo Guedes foi lançado pela equipa de San Sebastián no derradeiro quarto de hora.
O Levante venceu pela margem mínima o Cieza (1-0), do quinto escalão, e juntou-se na próxima fase aos também primodivisionários Getafe, Alavés, Maiorca e Osasuna, que se tinham qualificado na véspera, com Espanhol, Rayo Vallecano, Celta de Vigo, Sevilha e Valência a alinharem na quinta-feira, no encerramento da segunda eliminatória da prova.
O campeão espanhol FC Barcelona, detentor do troféu e recordista de êxitos, com 32, o Real Madrid, o Atlético de Madrid e o Athletic Bilbau só entram em ação nos 16 "avos" da 124.ª edição da Taça do Rei - da qual são os quatro clubes mais titulados -, uma vez que participarão na Supertaça espanhola, agendada para janeiro de 2026, na Arábia Saudita.