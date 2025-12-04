Human Rights Watch denuncia "graves riscos" para estrangeiros nos eventos da FIFA

"Um pai apaixonado por futebol planeou um dia especial com os seus filhos num torneio da FIFA, acabou detido durante três meses e depois foi enviado para um país onde, segundo ele, a sua vida corre perigo", relatou Minky Worden, diretora de iniciativas globais da Human Rights Watch (HRW), no mesmo comunicado.

Num comunicado, a organização não-governamental (ONG) relatou o caso de um homem que levou os filhos à final do Mundial de Clubes nos Estados Unidos (EUA), em julho em Nova Jérsia, que foi detido pelo Serviço de Imigração e Alfândega (ICE, na sigla em inglês).

A Human Rights Watch está preocupada com a segurança dos estrangeiros que irão assistir ao Mundial de Futebol de 2026 nos EUA, denunciando a detenção de um requerente de asilo que assistiu à final do Mundial de Clubes.

A FIFA realizou um encontro sobre o bem-estar dos (...)

Segundo a ONG, esta detenção "ilustra as limitações dos esforços da FIFA para abordar os graves riscos aos direitos humanos que os estrangeiros enfrentam nos eventos da FIFA".

A par das críticas apontadas à associação que governa o futebol mundial, a HRW também visou as políticas migratórias do Presidente norte-americano, Donald Trump.

Worden indicou que as políticas norte-americanas sobre "a aplicação das leis migratórias em grandes eventos desportivos pode separar famílias e expor pessoas que fogem da perseguição a um perigo mortal".

Segundo a HRW, a FIFA deveria instar as autoridades norte-americanas a não se concentrarem nos eventos do Mundial de Futebol para aplicar as leis migratórias como fizeram durante o Mundial de Clubes este ano.

O próximo Mundial de Futebol da FIFA será disputado entre 11 de junho e 19 de julho de 2026 no Canadá, México e Estados Unidos, e o sorteio final para definir os grupos do torneio será realizado na sexta-feira no Kennedy Center, em Washington, com a presença de Donald Trump.