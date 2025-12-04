Ouvir
Human Rights Watch denuncia "graves riscos" para estrangeiros nos eventos da FIFA

04 dez, 2025 - 12:04 • Lusa

A ONG relatou o caso de um homem que levou os filhos à final do Mundial de Clubes nos Estados Unidos e que acabou detido pelo Serviço de Imigração e Alfândega.

A Human Rights Watch está preocupada com a segurança dos estrangeiros que irão assistir ao Mundial de Futebol de 2026 nos EUA, denunciando a detenção de um requerente de asilo que assistiu à final do Mundial de Clubes.

Num comunicado, a organização não-governamental (ONG) relatou o caso de um homem que levou os filhos à final do Mundial de Clubes nos Estados Unidos (EUA), em julho em Nova Jérsia, que foi detido pelo Serviço de Imigração e Alfândega (ICE, na sigla em inglês).

"Um pai apaixonado por futebol planeou um dia especial com os seus filhos num torneio da FIFA, acabou detido durante três meses e depois foi enviado para um país onde, segundo ele, a sua vida corre perigo", relatou Minky Worden, diretora de iniciativas globais da Human Rights Watch (HRW), no mesmo comunicado.

Segundo a ONG, esta detenção "ilustra as limitações dos esforços da FIFA para abordar os graves riscos aos direitos humanos que os estrangeiros enfrentam nos eventos da FIFA".

A par das críticas apontadas à associação que governa o futebol mundial, a HRW também visou as políticas migratórias do Presidente norte-americano, Donald Trump.

Worden indicou que as políticas norte-americanas sobre "a aplicação das leis migratórias em grandes eventos desportivos pode separar famílias e expor pessoas que fogem da perseguição a um perigo mortal".

Segundo a HRW, a FIFA deveria instar as autoridades norte-americanas a não se concentrarem nos eventos do Mundial de Futebol para aplicar as leis migratórias como fizeram durante o Mundial de Clubes este ano.

O próximo Mundial de Futebol da FIFA será disputado entre 11 de junho e 19 de julho de 2026 no Canadá, México e Estados Unidos, e o sorteio final para definir os grupos do torneio será realizado na sexta-feira no Kennedy Center, em Washington, com a presença de Donald Trump.

