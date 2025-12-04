Nuno Espírito Santo empata Ruben Amorim

O Manchester United, comandado pelo português Ruben Amorim, e o West Ham, do compatriota Nuno Espírito Santo, empataram a um golo no fecho da ronda 14 da Liga inglesa.

Em Old Trafford, o 'nulo' persistiu durante os primeiros 45 minutos e foi o lateral direito luso Diogo Dalot, já no segunda parte, a colocar o 'red devils' no comando da partida.

Quando decorria o minuto 58, Dalot estava bem posicionado na área e, após receber a bola, colocou-a no fundo das redes da baliza defendida pelo gaulês Alphonse Areola.

Só que, na reta final, um pontapé de canto deu origem ao tento da igualdade dos londrinos, da autoria do francês Magassa (minuto 84).

Além da Dalot, também o português Bruno Fernandes constou na equipa titular dos anfitriões.

Com este desfecho, o United segue no oitavo posto, com 22 pontos, os mesmos de Liverpool (nono) e Brighton (sétimo), ao passo que os 'hammers', que contaram com Mateus Fernandes no 'onze', estão no 18.º e antepenúltimo lugar, com 12.