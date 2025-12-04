Sorteio para o Mundial 2026 é esta sexta-feira. Quem pode calhar com quem?

É já esta sexta-feira que Portugal fica a conhecer os adversários na fase de grupos do Campeonato do Mundo, que se vai realizar no próximo verão, nos Estados Unidos, Canadá e México.



Quando e onde é o sorteio?

O sorteio realiza-se esta sexta-feira, 5 de dezembro, em Washington D.C., no Centro de Artes John F. Kennedy, a partir das 17h00.

Quantas seleções participam no sorteio?

Participam 48 seleções. Ainda há seis vagas por definir até março de 2026.

Quatro na repescagem europeia: País de Gales, Bósnia Herzegovina, Itália ou Irlanda do Norte; Ucrânia, Suécia, Polónia ou Albânia; Eslováquia, Kosovo, Turquia ou Roménia; e Chéquia, Irlanda, Dinamarca ou Macedónia do Norte.

Duas vagas no torneio de repescagem FIFA: Nova Caledónia, Jamaica ou RD Congo; Bolívia, Suriname ou Iraque.

Há restrições relacionadas com ranking FIFA?

Para garantir equilíbrio até às meias-finais, as quatro seleções mais bem colocadas no ranking serão distribuídas em caminhos distintos:

– Espanha (1.ª) e Argentina (2.ª) não podem ficar no mesmo lado do quadro.

– França (3.ª) e Inglaterra (4.ª) seguem o mesmo princípio.

Isto garante que não se encontram antes da final, caso ganhem os respetivos grupos.

Como é definida a posição das equipas dentro dos grupos?

Para os potes 2, 3 e 4 existe um padrão de distribuição pré-definido pela FIFA. Dependendo do pote e da ordem de sorteio, cada equipa recebe automaticamente a posição do grupo correspondente.

Há restrições de confederações?

– Nenhum grupo pode ter duas equipas da mesma confederação.

– Exceção: UEFA, que terá 16 equipas. Cada grupo deve ter 1 ou 2 europeias, nunca mais.

– Para as equipas das repescagens FIFA, a restrição aplica-se aos três países de cada caminho dessas vagas.

Composição dos potes para o sorteio do Mundial2026



Pote 1

Canadá (anfitriã integrada no grupo B)

México (anfitrião integrado no grupo A)

Estados Unidos (anfitrião integrado no grupo D)

Espanha

Argentina

França

Inglaterra

Brasil

Portugal

Países Baixos

Bélgica

Alemanha

Pote 2

Croácia

Marrocos

Colômbia

Uruguai

Suíça

Japão

Senegal

Irão

Coreia do Sul

Equador

Áustria

Austrália

Pote 3

Noruega

Panamá

Egito

Argélia

Escócia

Paraguai

Tunísia

Costa do Marfim

Uzbequistão

Qatar

Arábia Saudita

África do Sul

Pote 4

Jordânia

Cabo Verde

Gana

Curaçau

Haiti

Nova Zelândia

Vencedores dos quatro caminhos dos play-offs europeus

Dois vencedores da repescagem intercontinental

O Mundial2026 vai decorrer entre 11 de junho e 19 de julho.