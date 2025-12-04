Sorteio para o Mundial 2026 é esta sexta-feira. Quem pode calhar com quem?

04 dez, 2025 - 18:30 • Carlos Calaveiras
É já esta sexta-feira que Portugal fica a conhecer os adversários na fase de grupos do Campeonato do Mundo, que se vai realizar no próximo verão, nos Estados Unidos, Canadá e México.
Quando e onde é o sorteio?
O sorteio realiza-se esta sexta-feira, 5 de dezembro, em Washington D.C., no Centro de Artes John F. Kennedy, a partir das 17h00.
Quantas seleções participam no sorteio?
Participam 48 seleções. Ainda há seis vagas por definir até março de 2026.
Quatro na repescagem europeia: País de Gales, Bósnia Herzegovina, Itália ou Irlanda do Norte; Ucrânia, Suécia, Polónia ou Albânia; Eslováquia, Kosovo, Turquia ou Roménia; e Chéquia, Irlanda, Dinamarca ou Macedónia do Norte.
Duas vagas no torneio de repescagem FIFA: Nova Caledónia, Jamaica ou RD Congo; Bolívia, Suriname ou Iraque.
Há restrições relacionadas com ranking FIFA?
Para garantir equilíbrio até às meias-finais, as quatro seleções mais bem colocadas no ranking serão distribuídas em caminhos distintos:
– Espanha (1.ª) e Argentina (2.ª) não podem ficar no mesmo lado do quadro.
– França (3.ª) e Inglaterra (4.ª) seguem o mesmo princípio.
Isto garante que não se encontram antes da final, caso ganhem os respetivos grupos.
Como é definida a posição das equipas dentro dos grupos?
Para os potes 2, 3 e 4 existe um padrão de distribuição pré-definido pela FIFA. Dependendo do pote e da ordem de sorteio, cada equipa recebe automaticamente a posição do grupo correspondente.
Há restrições de confederações?
– Nenhum grupo pode ter duas equipas da mesma confederação.
– Exceção: UEFA, que terá 16 equipas. Cada grupo deve ter 1 ou 2 europeias, nunca mais.
– Para as equipas das repescagens FIFA, a restrição aplica-se aos três países de cada caminho dessas vagas.
Composição dos potes para o sorteio do Mundial2026
Pote 1
Canadá (anfitriã integrada no grupo B)
México (anfitrião integrado no grupo A)
Estados Unidos (anfitrião integrado no grupo D)
Espanha
Argentina
França
Inglaterra
Brasil
Portugal
Países Baixos
Bélgica
Alemanha
Pote 2
Croácia
Marrocos
Colômbia
Uruguai
Suíça
Japão
Senegal
Irão
Coreia do Sul
Equador
Áustria
Austrália
Pote 3
Noruega
Panamá
Egito
Argélia
Escócia
Paraguai
Tunísia
Costa do Marfim
Uzbequistão
Qatar
Arábia Saudita
África do Sul
Pote 4
Jordânia
Cabo Verde
Gana
Curaçau
Haiti
Nova Zelândia
Vencedores dos quatro caminhos dos play-offs europeus
Dois vencedores da repescagem intercontinental
O Mundial2026 vai decorrer entre 11 de junho e 19 de julho.