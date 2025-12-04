Trent Alexander-Arnold volta a lesionar-se e pode falhar Benfica

O lateral direito Trent Alexander-Arnold tem uma lesão na coxa e deve falhar os próximos dois meses de jogos pelo Real Madrid.

Fica assim em risco a sua presença no estádio da Luz para defrontar o Benfica para a Liga dos Campeões, a 28 de janeiro.

Os exames efetuados pelo internacional inglês, de 27 anos, revelaram uma "lesão muscular na parte frontal da coxa", informaram os "merengues" no seu site oficial.

Além do Benfica, Trent Alexander-Arnold tem praticamente certa a ausência nos jogos da Liga dos Campeões com o Manchester City, na próxima quarta-feira, e com o Mónaco, em 20 de janeiro, ambos em casa.

Esta é a segunda lesão do lateral desde que chegou ao Real Madrid no final da última época, após ter feito toda a carreira, desde a formação, no Liverpool, e que em meados de setembro já tinha desfalcado os "merengues" durante um mês.

Na Liga espanhola, o Real Madrid segue em segundo lugar, a um ponto do líder e rival Barcelona, enquanto na Liga dos Campeões a equipa madridista está em zona de apuramento direto, em quinto, a três jornadas do final da fase de liga.