Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 04 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Futebol Internacional

Caixinha volta à terra onde foi feliz e ganhou os seus títulos

05 dez, 2025 - 09:27 • Lusa

Pedro Caixinha, de 55 anos, é o novo treinador dos mexicanos do Juárez, onde joga Ricardinho, um médio ex-Santa Clara.

A+ / A-

O português Pedro Caixinha foi anunciado como o novo treinador do Juárez FC, regressando assim ao futebol do México, uma década depois de conduzir o Santos Laguna ao título do torneio Clausura.

"Bem-vindo à fronteira, Pedro Caixinha. Chegas à cidade onde o trabalho árduo, a humildade e a resiliência abrem caminho. Vamos juntos!", escreveu a direção do clube nas redes sociais, na quinta-feira.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

Além de levar o Santos Laguna ao título, o técnico português de 55 anos comandou outro clube mexicano, o Cruz Azul, até à final do torneio Abertura em 2018.

Caixinha substitui o uruguaio Martín Varini, que levou a equipa aos quartos de final do atual torneio Abertura, em que foi derrotada por 2-1 pelo eventual campeão, Toluca, onde joga o avançado português Paulinho.

Foi a primeira vez que o Juárez chegou aos quartos de final.

Caixinha terá pouco mais de um mês para planear a estreia do Juárez em janeiro.

O português começou a temporada no comando do Santos, na divisão principal do futebol do Brasil, mas acabou por ser despedido à terceira jornada.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 04 dez, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Papa defende "paz justa" na Ucrânia com Europa nas negociações

Papa defende "paz justa" na Ucrânia com Europa nas neg(...)

Líbano, “sê profecia de paz para o Médio Oriente”, pede Papa

Líbano, “sê profecia de paz para o Médio Oriente”, ped(...)

UGT. "Continuamos a estar muito longe de qualquer acordo"

UGT. "Continuamos a estar muito longe de qualquer acor(...)

Como novembro se precipitou em 1975

Como novembro se precipitou em 1975