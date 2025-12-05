Caixinha volta à terra onde foi feliz e ganhou os seus títulos

O português Pedro Caixinha foi anunciado como o novo treinador do Juárez FC, regressando assim ao futebol do México, uma década depois de conduzir o Santos Laguna ao título do torneio Clausura.

"Bem-vindo à fronteira, Pedro Caixinha. Chegas à cidade onde o trabalho árduo, a humildade e a resiliência abrem caminho. Vamos juntos!", escreveu a direção do clube nas redes sociais, na quinta-feira.

Além de levar o Santos Laguna ao título, o técnico português de 55 anos comandou outro clube mexicano, o Cruz Azul, até à final do torneio Abertura em 2018.

Caixinha substitui o uruguaio Martín Varini, que levou a equipa aos quartos de final do atual torneio Abertura, em que foi derrotada por 2-1 pelo eventual campeão, Toluca, onde joga o avançado português Paulinho.

Foi a primeira vez que o Juárez chegou aos quartos de final.

Caixinha terá pouco mais de um mês para planear a estreia do Juárez em janeiro.

O português começou a temporada no comando do Santos, na divisão principal do futebol do Brasil, mas acabou por ser despedido à terceira jornada.