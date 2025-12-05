Final da Taça na China coloca portugueses frente a frente

05 dez, 2025 - 09:53 • Lusa
O treinador português de futebol Daniel Ramos vai orientar no sábado o Henan FC naquela que será a primeira final da Taça da China da história do clube, frente ao Beijing Guoan, dos portugueses Guga Rodrigues e Fábio Abreu.
“É uma oportunidade para fazer história”, afirmou à agência Lusa Daniel Ramos, que chegou ao Henan em maio e garantiu já a continuidade no clube para 2026. “O objetivo era a manutenção, e foi alcançado com bastante antecedência. E depois tivemos este extra, esta caminhada fantástica na Taça”, apontou.
A final realiza-se no Estádio Olímpico de Suzhou e coloca frente a frente uma equipa estreante – o Henan, fundado há 31 anos – e um dos emblemas mais titulados da prova, o Beijing Guoan, que soma quatro troféus.
Mundial 2026
Participam 48 seleções. Ainda há seis vagas por de(...)
“O favoritismo é total para o Beijing. Pelo orçamento, pela capacidade de contratação, pela história. Mas isso traz também mais pressão para eles. Para nós, é a ambição de poder fazer algo inédito, desfrutar do momento e tentar vencê-lo”, apontou Daniel Ramos.
O técnico português destacou a transformação da equipa ao longo da época, com uma segunda volta muito acima das expectativas, em que o Henan somou 23 pontos e terminou 16 pontos acima da linha de despromoção.
“Passámos a ter um jogo ofensivo, com capacidade de criar oportunidades, com futebol agradável aos olhos dos adeptos. A equipa evoluiu, ganhou uma identidade, e a final é o reflexo disso”, resumiu.
No lado do Beijing Guoan, atualmente orientado interinamente pelo espanhol Ramiro Amarelle, após a saída de Quique Setién em outubro, alinham dois jogadores com percurso no futebol português: o médio Guga Rodrigues, formado no Benfica e com passagens por Famalicão e Rio Ave, e o avançado luso-angolano Fábio Abreu, que representou o Marítimo e o Moreirense antes de rumar à Arábia Saudita e, depois, à China.
"Game Over Israel"
Diretor da campanha "Game Over Israel" apela ao pr(...)
“Temos um grupo muito motivado, que quer dar mais uma alegria aos nossos adeptos. Sabemos que muitos gostavam de estar nesta final e não estão. Vamos aproveitar”, disse Daniel Ramos.
O treinador, natural de Vila do Conde, sublinhou ainda o bom acolhimento que teve na China e a ligação que criou com o clube e os adeptos. “Uma das principais razões para continuar aqui é a forma como fui recebido. Os adeptos foram fantásticos”, referiu.
O Henan joga em Zhengzhou, capital da província de Henan, no centro do país. Daniel Ramos vive na cidade com a equipa técnica. “Estamos num espaço muito agradável, há convivência diária, o que ajuda bastante, sobretudo porque muitos de nós estamos longe da família”.
A família do treinador deslocou-se esta semana à China para assistir à final. “Há que aproveitar. Estar numa final e jogá-la já é um privilégio. Agora queremos também ganhá-la”, concluiu.
A final da Taça da China realiza-se no sábado, no Estádio Olímpico de Suzhou, às 19:30 locais (11:30 em Lisboa).