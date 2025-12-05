Final da Taça na China coloca portugueses frente a frente

O treinador português de futebol Daniel Ramos vai orientar no sábado o Henan FC naquela que será a primeira final da Taça da China da história do clube, frente ao Beijing Guoan, dos portugueses Guga Rodrigues e Fábio Abreu. “É uma oportunidade para fazer história”, afirmou à agência Lusa Daniel Ramos, que chegou ao Henan em maio e garantiu já a continuidade no clube para 2026. “O objetivo era a manutenção, e foi alcançado com bastante antecedência. E depois tivemos este extra, esta caminhada fantástica na Taça”, apontou. A final realiza-se no Estádio Olímpico de Suzhou e coloca frente a frente uma equipa estreante – o Henan, fundado há 31 anos – e um dos emblemas mais titulados da prova, o Beijing Guoan, que soma quatro troféus. Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

“O favoritismo é total para o Beijing. Pelo orçamento, pela capacidade de contratação, pela história. Mas isso traz também mais pressão para eles. Para nós, é a ambição de poder fazer algo inédito, desfrutar do momento e tentar vencê-lo”, apontou Daniel Ramos. O técnico português destacou a transformação da equipa ao longo da época, com uma segunda volta muito acima das expectativas, em que o Henan somou 23 pontos e terminou 16 pontos acima da linha de despromoção. “Passámos a ter um jogo ofensivo, com capacidade de criar oportunidades, com futebol agradável aos olhos dos adeptos. A equipa evoluiu, ganhou uma identidade, e a final é o reflexo disso”, resumiu. No lado do Beijing Guoan, atualmente orientado interinamente pelo espanhol Ramiro Amarelle, após a saída de Quique Setién em outubro, alinham dois jogadores com percurso no futebol português: o médio Guga Rodrigues, formado no Benfica e com passagens por Famalicão e Rio Ave, e o avançado luso-angolano Fábio Abreu, que representou o Marítimo e o Moreirense antes de rumar à Arábia Saudita e, depois, à China.