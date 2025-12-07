Já há árbitro para o Bayern – Sporting

07 dez, 2025 - 16:22 • Lusa
Nicholas Walsh, árbitro escocês de 35 anos, foi nomeado para dirigir o Bayern Munique - Sporting, jogo da 6.ª jornada da fase de liga da Champions.
O árbitro vai ser auxiliado por Francis Connor e Daniel McFarlane, árbitros assistentes, e Donald Robertson como quarto árbitro. Andrew Dallas é o VAR.
A partida entre Bayern e Sporting está marcada para as 17h45 de terça-feira.
Já o português João Pinheiro foi escolhido para o St. Gilloise - Marselha.
Bruno Jesus e Luciano Maia são os assistentes, Cláudio Pereira o quarto árbitro e Tiago Martins o VAR.