Itália

Nápoles derrota Juventus antes de visitar a Luz

07 dez, 2025 - 22:19 • Lusa

Triunfo dá liderança do campeonato italiano à equipa onde joga o ex-Benfica David Neres.



O Nápoles recebeu e venceu a Juventus, por 2-1, e subiu à liderança da Liga italiana de futebol, antes de rumar a Lisboa para defrontar o Benfica na fase de liga da Liga dos Campeões.

O ponta de lança dinamarquês Rasmus Hojlund foi a figura em destaque no Estádio Diego Armando Maradona, onde assinou os dois golos napolitanos, aos sete e 78 minutos, com o turco Yildiz (59) a empatar, pelo meio, para a ‘vecchia signora’.

O internacional luso Francisco Conceição foi titular na ‘Juve’, ao contrário do compatriota João Mário, que viu o desaire entre os suplentes, sendo que não soma minutos na prova desde 1 de novembro.

Com este triunfo, o Nápoles passou a liderar o campeonato, mas à condição, com 31 pontos, contra os 30 do Inter Milão (segundo) e 28 do AC Milan (terceiro), que na segunda-feira defronta o Torino, em Turim. A Juventus é sétima posicionada, com 23.

Na quarta-feira, o Benfica, 30.º classificado, com três pontos, recebe o Nápoles, 20.º, com sete, no Estádio da Luz, pelas 20h00, em jogo da sexta jornada da fase de liga da ‘Champions’.

