Paulinho. “Quero muito jogar pela Seleção”

O avançado Paulinho, atualmente no Toluca, do México, volta a piscar o olho à seleção nacional.

“Quero muito jogar pela Seleção. Se há dois anos me falassem desta oportunidade diria que era uma loucura. Mas agora... vou trabalhar para isso", disse.

O ex-leão é o melhor marcador português ao serviço de um clube em 2025: 33 golos, mais três do que Cristiano Ronaldo.

"Saiu-me a lotaria ao vir jogar para o México e para esta equipa. Sou uma pessoa muito feliz e devo tudo [ao Toluca] pelo que estou a passar”, acrescentou.

De recordar que Paulinho tem três internacionalizações, em novembro de 2020.