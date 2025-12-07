Ouvir
  • Bola Branca 12h46
  • 08 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Toluca

Paulinho. “Quero muito jogar pela Seleção”

07 dez, 2025 - 18:12

Avançado é o melhor marcador português do ano 2025.

A+ / A-

O avançado Paulinho, atualmente no Toluca, do México, volta a piscar o olho à seleção nacional.

“Quero muito jogar pela Seleção. Se há dois anos me falassem desta oportunidade diria que era uma loucura. Mas agora... vou trabalhar para isso", disse.

O ex-leão é o melhor marcador português ao serviço de um clube em 2025: 33 golos, mais três do que Cristiano Ronaldo.

"Saiu-me a lotaria ao vir jogar para o México e para esta equipa. Sou uma pessoa muito feliz e devo tudo [ao Toluca] pelo que estou a passar”, acrescentou.

De recordar que Paulinho tem três internacionalizações, em novembro de 2020.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 12h46
  • 08 dez, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Papa defende "paz justa" na Ucrânia com Europa nas negociações

Papa defende "paz justa" na Ucrânia com Europa nas neg(...)

Líbano, “sê profecia de paz para o Médio Oriente”, pede Papa

Líbano, “sê profecia de paz para o Médio Oriente”, ped(...)

UGT. "Continuamos a estar muito longe de qualquer acordo"

UGT. "Continuamos a estar muito longe de qualquer acor(...)

Como novembro se precipitou em 1975

Como novembro se precipitou em 1975