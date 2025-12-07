Real Madrid acaba com 9 e perde em casa

07 dez, 2025 - 23:59
O Real Madrid perdeu, no Barnabéu, diante do Celta de Vigo (2-0) para a 15.ª jornada a Liga espanhola.
Os merengues terminaram reduzidos a nove jogadores (expulsões de Fran Garcia e do ex-Benfica Alvaro Carreras).
Os golos dos galegos surgiram na segunda parte, pelo sueco Williot Swedberg, que bisou.
Com esta derrota, o Real Madrid viu o FC Barcelona fugir na frente, agora com quatro pontos de vantagem (40-36).
Também este domingo, destaque para o empate (1-1) entre Valência e Sevilha.