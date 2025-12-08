Ouvir
Club Brugge causa surpresa na Bélgica ao demitir o treinador Nicky Hayen

08 dez, 2025 - 17:01 • Eduardo Soares da Silva

Três derrotas consecutivas levam à demissão do treinador, que deixa o clube com três títulos conquistado. Sucessor é Ivan Leko, que chega do Gent.

O Club Brugge anunciou, em comunicado, que demitiu o treinador Nicky Hayen após uma série de maus resultados, incluíndo a derrota em Alvalade frente ao Sporting para a Liga dos Campeões.

A imprensa belga noticia a decisão da direção como "uma grande surpresa". Hayen, de 45 anos, foi contratado na reta final da temporada 2023/24, conquistando o título de campeão nessa mesma época, recuperando uma desvantagem considerável, e levando também o clube à meia-final da Liga Conferência.

Na época passada, o Brugge chegou aos oitavos de final da Liga dos Campeões, venceu a Taça e perdeu o título para o Union St. Gilloise. 2025/26 arrancou com a conquista da Supertaça e a chegada à fase principal da Liga dos Campeões, mas o rendimento não tem sido o melhor no campeonato.

"O Club Brugge é semelhante aos nossos grandes. Atenção aos extremos que foram um terror para o Barcelona"

Liga dos Campeões

"O Club Brugge é semelhante aos nossos grandes. Atenção aos extremos que foram um terror para o Barcelona"

Nuno Barroca, um dos portugueses do Cercle (rival (...)

A segunda derrota consecutiva para Jupiler Pro League, frente a Antuérpia e Sint-Truiden, dita a saída do treinador. O Brugge está a cinco pontos do líder Union, sendo que os pontos -- e as diferenças -- são reduzidas para a metade no "play-off" de apuramento de campeão.

"O clube quer sinceramente agradecer o trabalho do Nicky Hayen e desejamos-lhe o melhor para o seu futuro", pode ler-se numa breve nota.

Sucessor anunciado

Na mesma nota, o Brugge revelou o sucessor na última linha do anúncio de saída de Hayen. O croata Ivan Leko, que estava no KAA Gent, é o novo treinador.

O técnico de 47 anos é uma cara familiar. Passou pelo clube enquanto jogador e treinou a equipa durante dois anos, entre 2017 e 2019, tendo conquistado o título em 2018.

Desde então, Leko passou pelo Al-Ain, Antuérpia, Shanghai Port, Hajduk Split, Standard Liège e Gent.

