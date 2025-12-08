Derrota com o Celta deixa Xabi Alonso na corda bamba no Real Madrid

Chegou como promissor substituto de Carlo Ancelotti, mas apenas meia época depois, Xabi Alonso poderá estar perto do despedimento no Real Madrid após a má derrota, por 2-0, na receção aos galegos do Celta de Vigo, que prolonga a crise de resultados da equipa.

De acordo com o jornal "Marca", a direção do Real Madrid reuniu depois do jogo para analisar o futuro do treinador. O presidente Florentino Pérez reuniu o que a imprensa espanhola chama de "gabinete de crise" e que terá durado até altas horas da madrugada.

Os "merengues" já lideraram o campeonato com cinco pontos de vantagem, mas com a derrota da noite de domingo deixa o clube quatro pontos atrás do Barcelona e com o Villarreal a poder subir a segundo caso vença o jogo que tem em atraso.

Nas últimas sete partidas para todas as competições, o Real Madrid só venceu duas, contra o Olympiakos para a Champions e no San Mamés frente ao Athletic Bilbau. Para lá da derrota com o Celta, destacam-se ainda a derrota em Anfield frente ao Liverpool e os três empates consecutivos para a La Liga: contra Elche, Rayo Vallecano e Girona.

Apesar de reconhecer as dificuldades em lidar com uma crise de lesões e as críticas às arbitragens, a direção do Real Madrid não está satisfeita com o futebol praticado, nem com a má relação entre o treinador e o plantel, com momentos públicos como a saída de Vinícius Jr. em direção ao túnel após ter sido substituído no clássico frente ao Barcelona.

A mesma publicação garante que a receção ao Manchester City, para a Liga dos Campeões, serve como último teste à reação do treinador e dos jogadores e há até já nome apontados à sucessão: o regresso de Zinedine Zidane, ou Jurgen Klopp, que está fora do ativo desde que deixou o Liverpool.

Xabi Alonso foi uma figura do Real Madrid enquanto jogador, tendo representado o clube entre 2009 e 2014, antes de rumar ao Bayern de Munique.

Foi nos "merengues" que começou a carreira de treinador, com uma breve passagem em 2018 como treinador dos sub-15. Passou depois pela equipa B da Real Sociedad antes de rumar ao Bayer Leverkusen, onde levaria o clube a um título inédito. Assinou esta época pelo Real Madrid.