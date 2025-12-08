Manchester United goleia, Bruno Fernandes bisa

08 dez, 2025 - 22:03 • Ricardo Vieira
O Manchester United goleou esta segunda-feira na deslocação ao terreno do Wolverhampton, por 4-1, em jogo da 15.ª jornada da I Liga inglesa.
O internacional português Bruno Fernandes esteve em destaque ao assinar dois golos e uma assistência.
Diogo Dalot também contribuiu de forma decisiva para esta vitória ao fazer um passe para golo.
Com este triunfo em casa do "lanterna vermelha" Wolverhampton, a equipa de Ruben Amorim ascende ao sexto lugar do campeonato, com 25 pontos, e apanha o Chelsea.