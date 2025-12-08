Ouvir
  • Bola Branca 12h44
  • 09 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Premier League

Manchester United goleia, Bruno Fernandes bisa

08 dez, 2025 - 22:03 • Ricardo Vieira

Diogo Dalot também contribuiu de forma decisiva para esta vitória ao fazer um passe para golo.

A+ / A-

O Manchester United goleou esta segunda-feira na deslocação ao terreno do Wolverhampton, por 4-1, em jogo da 15.ª jornada da I Liga inglesa.

O internacional português Bruno Fernandes esteve em destaque ao assinar dois golos e uma assistência.

Diogo Dalot também contribuiu de forma decisiva para esta vitória ao fazer um passe para golo.

Com este triunfo em casa do "lanterna vermelha" Wolverhampton, a equipa de Ruben Amorim ascende ao sexto lugar do campeonato, com 25 pontos, e apanha o Chelsea.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 12h44
  • 09 dez, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Papa defende "paz justa" na Ucrânia com Europa nas negociações

Papa defende "paz justa" na Ucrânia com Europa nas neg(...)

Líbano, “sê profecia de paz para o Médio Oriente”, pede Papa

Líbano, “sê profecia de paz para o Médio Oriente”, ped(...)

UGT. "Continuamos a estar muito longe de qualquer acordo"

UGT. "Continuamos a estar muito longe de qualquer acor(...)

Como novembro se precipitou em 1975

Como novembro se precipitou em 1975