A história da “granada” de Salah e o "mantra vivo e pulsante” que lhe pode complicar a vida

Quando Mohamed Salah renovou até 2027 com o Liverpool, em abril, eram tudo rosas. Mais um título nacional no bolso, a sublime influência habitual do egípcio e a certeza de que Arne Slot não se atrapalhou ao calçar os sapatos de Jürgen Klopp. Esta temporada tudo mudou. À entrada para o jogo com o Leeds United, o Liverpool contava com sete vitórias e seis derrotas em 14 jornadas. Uma catástrofe para um clube desta magnitude. E Salah, pela terceira vez, foi para o banco de suplentes, depois de ter acontecido com Sunderland e West Ham. Os campeões nacionais não foram além de um empate a três bolas e Salah, que não entrou no relvado, decidiu dar pérolas explosivas aos repórteres que ali estavam na ressaca do jogo. Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui “Não consigo acreditar que fiquei no banco 90 minutos. A terceira vez no banco, penso que é a primeira vez na minha carreira. Estou muito, muito desiludido, para ser honesto. Fiz tanto por este clube durante anos e especialmente na última época. Agora estou sentado no banco e não sei porquê.” O queixume do futebolista africano de 33 anos, um dos grandes nomes da história da Premier League, continuou: “Parece que o clube me mandou para debaixo de um autocarro. É isso que estou a sentir. Acho que é muito claro que alguém me quer culpar. O clube fez-me muitas promessas no verão e estou no banco há três jogos, por isso não posso dizer que cumprem promessas”. E mais: “Eu disse muitas vezes anteriormente que tinha uma boa relação com o treinador e, de repente, não temos qualquer relação. Não sei porquê, mas parece-me que alguém não me quer no clube. (...) Não penso que seja eu o problema. Não luto pelo meu lugar todos os dias porque ganhei direito a ele. Não sou maior do que o clube. Não sou maior do que nada. Mas ganhei [o lugar]..."

Arne Slot, o treinador, revelou estar surpreendido. “Quando não meto alguém a jogar, normalmente os jogadores não gostam muito do treinador, mas ele foi realmente respeitador com o staff e com o treinador, com os seus colegas e treinou muito arduamente, por isso foi uma surpresa para mim quando ouvi os comentários dele”, começou por dizer.

E continuou: “Mas não é a primeira vez nem será a última que um jogador que não joga diz algo semelhante. Mas a minha reação é clara e é por isso que ele não está cá esta noite”. Slot referia-se à não convocação do egípcio para o jogo com o Inter, a contar para a Liga dos Campeões. “Normalmente sou calmo, bem-educado, mas isso não significa que seja fraco, por isso se um jogador faz estes comentários sobre tantas coisas então é responsabilidade minha e do clube reagir. Nós reagimos de uma forma que podem ver: ele não está aqui”. Alisson, o guarda-redes do Liverpool e companheiro de Salah há quase 10 anos, reagiu à polémica. “Não é uma situação fácil, mas como grupo levamos da melhor maneira que conseguimos. Temos uma relação pessoal com ele, eu jogo com o Mo desde que cheguei à Europa, um ano na Roma, oito no Liverpool.” O futebolista brasileiro garantiu que Salah “é um grande tipo”, com um “grande caráter” e “uma lenda do Liverpool”. Este episódio não deixa Alisson feliz, “mas no futebol não há tempo para ficar a queixar das situações”. “Estar ausente [com o Inter] é só uma consequência do que ele fez e ele é esperto o suficiente para saber isso”, continuou o guarda-redes. "Não falei com o Mo sobre isso. Temos uma boa relação. Ele não é só um companheiro de equipa, passamos muito tempo juntos. Somos bons amigos. Partilhámos bons momentos, momentos felizes, isso cria uma relação. Teremos uma conversa mas é pessoal.”