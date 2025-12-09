Gelson dá vitória ao Olympiakos e Liverpool sara feridas em Milão

A primeira noite da sexta jornada da Liga dos Campeões trouxe, para lá da derrota do Sporting em Munique, o golo de Gelson Martins que deu vitória ao Olympiakos e um Liverpool a sarar feridas internas com vitória dramática na visita ao Inter de Milão.

No Cazaquistão, os gregos do Olympiakos venceram o Kairat Almaty por 1-0, com o golo a surgir aos 73 minutos pelo português Gelson Martins, assistido pelo ex-FC Porto e Rio Ave Mehdi Taremi.

Nos gregos, jogaram ainda Chiquinho e Podence, nos cazaques, Luís Mata foi titular, Jorginho suplente utilizado.

Mais tarde, o campeão inglês Liverpool, mergulhado numa crise de resultados e envolto na polémica após as declarações de Mohamed Salah contra o clube e o treinador Arne Slot, conseguiu vencer na visita ao Inter de Milão. Numa partida acidente e com um golo dos "reds" anulado a Kontaté pelo VAR, Szoboszlai decidiu o jogo aos 88 minutos, de penálti.

Já a Atalanta recebeu e venceu o Chelsea, por 2-1, com direito a reviravolta. João Pedro marcou na primeira parte um grande golo coletivo, Scamacca e De Ketelaere assinaram os golos dos italianos. Pedro Neto foi titular e substituído na segunda parte.

Com metade da jornada disputada, a Atalanta sobe a um surpreendente terceiro lugar, com 13 pontos somados, sendo que também o Liverpool entra no "top-8".

Mais para o fundo na tabela e na luta pela entrada no "top-24" em que o Benfica está envolvido, a vitória do Olympiakos elevou os gregos ao 26.º posto, com 5 pontos. Union St. Gilloise, que perdeu com o Marselha, e Eintracht Frankfurt, derrotado pelo Barcelona, estão à mercê das águias, que amanhã recebem o Nápoles.

Todos os resultados de terça-feira

Kairat 0-1 Olympiakos

Bayern 3-1 Sporting

Atalanta 2-1 Chelsea

Barcelona 2-1 Eintracht Frankfurt

Inter 0-1 Liverpool

Mónaco 1-0 Galatasaray

PSV 2-3 Atlético de Madrid

Union St. Gilloise 2-3 Marselha

Tottenham 3-0 Slavia Praga