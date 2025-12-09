Ouvir
Já há árbitros para Porto-Malmö e Nice-Braga

09 dez, 2025 - 11:50 • Lusa

À entrada para a sexta jornada, Sporting de Braga (sétimo) e FC Porto (oitavo) estão em lugares de apuramento direto para os oitavos de final e nesta ronda defrontam equipas da cauda da tabela.

O norueguês Rohit Saggi é o árbitro do FC Porto-Malmö, enquanto o georgiano Giorgi Kruashvili estará no Nice-Sporting de Braga, jogos da sexta jornada da fase de liga da Liga Europa de futebol, informou a UEFA esta terça-feira.

No jogo no Estádio do Dragão, com início às 20h00, Rohit Saggi, de 33 anos e que nunca arbitrou um jogo do FC Porto, contará com os assistentes Morten Jensen e Anders Olav Dale, enquanto Sören Storks será o videoárbitro.

Na visita do Sporting de Braga ao Nice, em jogo com início às 17h45 (em Lisboa), Kruashvili, de 39 anos e internacional desde 2015, apitará pela terceira vez na carreira um jogo da equipa minhota, depois de ter estado em dois jogos da Liga Europa, em 2020/21 e 2024/25.

Na ocasião, o Braga venceu fora na fase de grupos de 2020/21 os ucranianos do Zorya (2-1) e no segundo jogo, ainda da terceira pré-eliminatória da segunda competição da UEFA, empatou em casa sem golos com os suíços do Servette.

Em Nice, o árbitro georgiano terá como assistentes os compatriotas Levan Varamishvili e Giorgi Elikashvili, estando no viodeoárbitro o italiano Marco Di Bello.

À entrada para a sexta jornada, Sporting de Braga (sétimo) e FC Porto (oitavo) estão em lugares de apuramento direto para os oitavos de final e nesta ronda defrontam equipas da cauda da tabela, com o Nice em 36.º e último e o Malmö em 34.º.

Na Liga Europa, a UEFA nomeou ainda o árbitro português António Nobre para a receção do Panathinaikos ao Viktoria Pzlzen, com Nelson Pereira e Pedro Martins como assistentes, André Narciso no VAR, apoiado por Fábio Melo, e Fábio Veríssimo como quarto árbitro.

